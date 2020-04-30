運轉14年 國研院宣布：福衛三號5月1日起結束衛星任務

福爾摩沙衛星三號（福衛三號）2006年4月15日在美國加州范登堡空軍基地升空，原設計壽命5年，卻持續運轉14年。國家實驗研究院國家太空中心今天正式宣布，福衛三號將於明天（20202年5月1日）結束衛星任務，功成身退。

國研院表示，福衛三號由六顆衛星組成，因運作多年已老舊、且電力逐漸衰退，迄今只剩一顆（FM6）斷斷續續產出少量氣象資料。

國家實驗研究院國家太空中心副主任余憲政表示，福衛三號任務結束後，國研院會撤掉衛星上的儀器。一般來說，廢棄衛星後續會被地球重力吸引，在進入大氣層時受大氣摩擦而完全燒毀；但國研院會再評估福衛三號的收回機制。

接替福衛三號的福爾摩沙衛星七號去年6月25日發射升空，今年3月7日正式對國際公開觀測資料，每天由中央氣象局台灣資料分析中心網站公布前1日的完整大氣觀測資料給全球使用。國研院表示，福衛七號已順利接續福衛三號的任務。

國研院太空中心與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）研議後，今天宣布福衛三號將於明天正式結束衛星任務，美方也同時自5月1日起停止提供福衛三號下載資料接收及傳輸服務，正式終止支援福衛三號的地面操作任務。

福衛三號是全球第一個氣象衛星星系，由六顆衛星組成，任務是以掩星觀測原理反演大氣層的剖面資訊，包括溫度、濕度、大氣壓力，以及電離層電子密度，被譽為「太空中最精準的溫度計」。

六顆衛星在太空運行14年，共計5129天，其大氣資料免費對全球開放，截至今年4月20日，共有92個國家、4551人使用。