連日+0很快能回歸正常生活？ 急診醫曝關鍵：幾年內回不去

台灣新冠肺炎疫情連四天+0，使不少民眾放鬆警戒，甚至開始期待能回到以前的生活。然而中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在FB上的po文直言「幾年內是回不去了」。

謝宗學在臉書粉絲專頁「Dr.E小兒急診室日誌」上po文表示，台灣已經連續四天沒有新增病例，一定有人會問，若零確診的天數增加，是不是有機會可以恢復到以前的生活？

對此，他直言「我必須殘忍地跟大家說，不管台灣零確診的天數有多少，以前那種出門不用戴口罩、可以自由出國旅行的日子，幾年內是回不去了！」

他指出，不管是疫苗還是解藥，最快都需要一到兩年時間研發，且有一定機率失敗。要等到安全、有效的疫苗或藥物出現，勢必需要大量時間研究。

雖然台灣疫情趨緩，但他也提民眾不要忘記，「我們在為『+0』開心的同時，許多人正在為逝去的家人朋友哭泣。全球的疫情依舊延燒，沒有大幅度趨緩的現象。」

謝宗學還指出，台灣民眾必須將勤洗手、戴口罩、維持社交距離等個人防護「內化成生活的一部分」，慢慢演變成像吃飯、喝水般的生活必須行為，「唯有這樣，我們才能守住台灣不爆發大規模社區疫情，也才有機會維持『幾近正常的生活』。」

文末謝宗學引述陳時中的話，「只有嚴守個人生活規範，才有可能幾乎正常化的生活。」

陳時中在29日疫情記者會上被問及何時才會放寬防疫規定時回答，「若把個人這條線做好，沒有大規模傳播，生活就正常了，所以要看大家能否謹守個人生活習慣，『這樣我們就愈敢開放』」。