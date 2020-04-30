寄口罩到美國狂卡關！民航局：已協調華航5月6日前送完

4月9日起，我國開放國人將口罩寄給海外二等親人，未料卡關狀況不斷，不少民眾反映寄送時段過長。交通部民航局說，昨天已協調中華航空公司，將依中華郵政公司需求專案協助優先寄送。

民航局說，自從政府開放國人可將口罩寄送國外親人或捐贈海外以來，中華郵政接獲民眾郵寄口罩的大量需求，但因國際客運航班大幅取消，原有腹艙載貨運能無法提供，造成空運艙位難以滿足需求，也因此影響中華郵政口罩郵件的寄送時間。

民航局說，面對全球嚴峻疫情，為使國人的關心與愛心能夠及時送抵國外，昨天協調華航，針對中華郵政所反映美國航線需求提供協助。華航規畫自5月1日起於洛杉磯、舊金山航線增班，藉由客機腹艙載貨或貨機載貨方式增加貨運運能，另紐約貨運航班艙位亦將優先提供予載運口罩。

民航局說，透過上述安排，中華郵政目前所累積待寄送至美國的郵件，預計5月6日前全數運送完畢。而除華航外，已協調長榮航空協助，寄至海外口罩因目前空運艙位不足而卡關的問題，將可獲得有效解決。