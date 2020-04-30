疫情衝擊！五一連假高鐵訂位很空 台鐵僅這些時段客滿

明天起五一連假，台灣高鐵公司於勞動節疏運期間（4月30日至5月4日），加開60班次列車，總計提供769班次的旅運服務。不過檢視售票狀態，除了今晚下班過後南下列車有部分客滿，其他時段都很空。台鐵局表示，除今天下午到明天中午往台東，以及收假日中午過後往高雄列車售罄，其餘時段還有位子，疫情的確影響搭乘率。

高鐵南港站長陳蕙華說，五一連假疏運南下加開35班、北上25班，除了今天下午5時後陸續有南下列車列車客滿，其餘時段仍有很多空位。5月3日前所有車次實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡、一卡通聯名卡之使用，5月4日則維持自由座服務，歡迎旅客搭乘。

台鐵局說，今年五一連假並無加開加班車，視同一般假日，受到疫情影響搭乘率也有下降。今天下午2時以後到明天中午，往台東的列車已售罄，明天一早自強號還有零星座位。5月3日收假日當天，中午過後高雄北上長途列車已完售。其餘時段都有空位，旅客可多加利用。

針對清潔消毒作業，陳蕙華說，自4月9日起全線12車站設有醫療級紅外線感應量測儀，不會有發燒旅客上車狀況。車站則是從每四小時消毒一次提高到兩小時一次，舉凡售票窗口櫃台、電扶梯扶手、電梯按鈕等，兩小時就會擦拭一次，整天進行八到九次消毒作業，夜間也會用濃度較高（1000ppm）漂白水做清潔。

高鐵南港站林姓清潔主任說，每兩小時就做防疫很辛苦，會一直巡視，有汙點就擦拭。不過很感謝旅客都予以肯定，印象最深刻是有旅客說「清潔得比飯店還要乾淨」，感到很窩心，一切都是很努力在做。

台鐵局說，4月1日起，239個客運車站（含47個無人招呼站），旅客進站全面量測體溫及未戴口罩不得搭車，目前已裝置37站共47台紅外線熱顯像儀，並會持續滾動檢討，每個車站均配有兩支額溫槍，目前使用狀況良好，其中無人招呼站由防疫天使以駐站或隨車測溫方式辦理。

台鐵局特等車站消毒也比照機場規格，各車站旅客密集接觸區域及設備，提升到每兩小時消毒一次，地面及空間噴灑也變為每周一次。