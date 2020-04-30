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社福團體籲捐款不要間斷 若倒閉未來政府社福負擔大

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨立委張育美(左起)、徐志榮、蔣萬安、吳斯懷、廖婉汝今天舉行記者會，呼籲大家繼續支持小型社福團體，讓他們的照顧不要間斷。記者徐偉真/攝影
國民黨立委張育美(左起)、徐志榮、蔣萬安、吳斯懷、廖婉汝今天舉行記者會，呼籲大家繼續支持小型社福團體，讓他們的照顧不要間斷。記者徐偉真/攝影

台灣新巨輪服務協會秘書長陳裕昕今天表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，協會中有很多在街頭販賣日用品的街賣者收入減少三至四成，但因為不符合政府補助對象，生活變得極為辛苦，協會的收入也少很多；國際社會福利協會中華民國總會秘書長陳芬苓說，若這些在政府之外提供弱勢服務的團體倒閉，未來會讓政府社福負擔更大，恐造成社福風暴。

國民黨立委蔣萬安、徐志榮、吳斯懷、張育美及廖婉汝今天舉行記者會，呼籲平常有在協助或捐款支持小型社福團體的人不要中止對團體的支持，讓他們能繼續照顧弱勢。

台灣身心障礙者人權監督聯盟發起人張學恆說，不少社福團體庇護工廠無論是收入還是募款越來越困難，已經影響到團體正常作業支出，他們希望政府連續補助六個月，或提供特定對象到團體工作協助營運，也希望政府提供這些志工的薪資補助。

吳斯懷說，企業營收變少捐款變少，很多人放無薪假也無法捐款，消費變少所以能捐的發票也變少了，團體也無法自行謀生，因為避免集會所以不能辦募款餐會，他呼籲政府站出來，看團體去年維持運作的最低經費給予部分補助。

蔣萬安說，很多社福團體在這次疫情中受到衝擊，政府有一筆很大的預算是紓困貸款，但社福團體是靠募款，不要說還錢，連募款都難，希望大家正視社福團體的困境；徐志榮說，不要讓社福團體變成疫情中的重災區。

張育美說，很多社福團體今年同期跟去年相比，捐款少了三到四成，已經可以說是快斷糧了；廖婉汝說，團體受到的衝擊可能比產業還大，但政府在疫情的援助都只想到產業紓困，雖然說政府現在說先紓困再振興，但若疫情掌控超前布署成功，她認為紓困跟振興可以一起，因為經濟活絡，民眾願意消費就可能挹注這些團體。

疫情 捐款 募款

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