台灣醫師設計「插管防疫箱」 再登新英格蘭醫學雜誌

防疫未必需要花俏科技，花蓮門諾麻醉科醫師賴賢勇從嬰兒保溫箱獲得靈感，以幾片透明壓克力板設計出「插管防疫箱」，簡單實用且無償公開設計圖，迄今獲得世界30多國改良採用。美國波士頓醫學中心為此發表專文與影片，讓這項造福國際的巧思本月再登國際期刊「新英格蘭醫學雜誌」。

賴賢勇是陽明大學醫學系第12屆校友，陽明大學與有榮焉，今發布新聞稿介紹相關報告。陽明大學表示，在波士頓醫學中心的實驗中，實驗團隊將含有10毫升螢光染劑的氣球安置於人體模型中，並將氣球充氣爆破，藉此模擬插管咳嗽時飛沫噴濺的狀態。

實驗組與對照組相比較，當醫護人員沒有使用防疫箱時，儘管穿上個人防護裝備，但病患的飛沫仍可汙染防護衣、面罩、手套、頸部、耳朵、鞋子等，甚至是醫院地板。如果使用防疫箱，模擬的飛沫只汙染了防疫箱內層以及醫師手套和防護衣前臂，其餘地方都沒有肉眼可見的汙染。

儘管這個簡單的實驗沒有模擬真實咳嗽飛沫噴出的方向、速度、規模，大小等，但波士頓醫學中心仍於專文中建議，這個由台灣設計的防疫箱作為臨時性屏障，可提供額外保護，因此建議可作為標準個人防護裝備配件。

陽明大學校長郭旭崧說，這項只有幾片透明壓克力板的設計，就可讓醫師執行插管治療時，有效降低遭患者咳嗽飛沫噴濺的風險。這證明愛心不需要花俏科技，只要有心，每個人都能替世界盡一份心力。