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她熱敷針眼更腫痛 他冰敷針眼也沒好？ 醫師解釋給你聽

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
合谷穴位置。圖／書田診所提供
合谷穴位置。圖／書田診所提供

針眼是常見的眼皮腺體炎症，發作起來有時惱人，許多人卻不知如何才能有效消腫。近日一名30歲的女性疑似因壓力與熬夜冒生針眼，自行熱敷後反而更腫痛。另一名60歲的男子則自行冰敷擦藥，病灶卻未完全消退，就醫後醫師告知他的情形應該採取熱敷。

收治上述兩名患者的書田診所眼科主任醫師吳仁斌表示，俗稱的針眼可概分為「麥粒腫」與「霰粒腫」兩種，「麥粒腫」是皮脂腺開口阻塞而引起細菌感染的型態，常伴隨紅、腫、熱、痛或合併有化膿等症狀；「霰粒腫」則是腺體慢性發炎而在眼瞼上形成肉芽組織腫塊，較無細菌感染。

他說，「麥粒腫」急性發炎形成膿包時，患部易紅腫熱痛，此時熱敷容易刺激發炎而加重症狀。霰粒腫不同，它是慢性發炎疾病，適度熱敷能促進血液循環免疫反應，有時可幫助腫塊消退。因此選擇熱敷或冰敷，需要判斷患部是急性發炎或慢性發炎，然而患者往往難以自行判斷，因此建議就醫接受評估。

在治療方面，吳仁斌表示，西醫治療麥粒腫會使用含抗生素的眼藥水、藥膏，或合併使用口服抗生素；治療霰粒腫則可能合併使用含類固醇藥膏。必要時可考慮局部麻醉手術切開刮除。中醫則可能透過針灸或建議患者自行按摩合谷穴，有助改善臉部病徵。

在預防方面，吳仁斌表示，經常熬夜、作息不規律、常用手揉眼睛、愛吃刺激性或油炸食物、油性膚質、皮脂腺分泌較旺盛等，均是好發針眼的危險因子，生活中應該盡量避免，助靈魂之窗維持健康明亮。

針眼是常見的眼皮腺體炎症，發作起來有時惱人，許多人卻不知如何才能有效消腫。圖／書田診所提供
針眼是常見的眼皮腺體炎症，發作起來有時惱人，許多人卻不知如何才能有效消腫。圖／書田診所提供

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