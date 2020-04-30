鼻塞打噴嚏流鼻水不一定是感冒 過敏性鼻炎可微創手術

「一直鼻塞好困擾！」臺中榮總嘉義分院耳鼻喉科門診，每逢季節交替，就有許多過敏患者因無法克制的打噴嚏、流鼻水，及嚴重鼻塞等症狀，憂心是長期感冒未癒而就診，耳鼻喉科醫師林陞樵說明，這其實是過敏鼻炎惹禍，透過藥物、健保微創手術都可治療。

林陞樵指出，過敏性鼻炎與感冒造成急性鼻腔發炎不同，過敏性鼻炎通常因接觸過敏原出現誘發症狀，症狀為反覆發作，時間可能持續數週，症狀為明顯打噴嚏、鼻塞、流鼻水及鼻涕逆流，不會有發燒、喉嚨痛症狀；感冒經過潛伏期，症狀慢慢出現，大約持續3至14天，可能會合併喉嚨痛、發燒及全身肌肉痠痛等症狀。

林陞樵表示，臺灣有過敏性鼻炎比率約占總人口3成，許多人飽受過敏困擾，強忍呼吸不順暢症狀，未即時就醫丶接受治療，部分長期慢性鼻發炎患者，最後產生下鼻甲肥厚增生，甚至合併鼻中膈彎曲，因鼻腔呼吸的通道狹窄，導致嚴重鼻塞、鼻腔黏膜增厚發炎，不僅增加鼻竇炎發生機率，也讓患者呈現精神萎靡、影響工作或學業表現。

林陞樵說明，過敏性鼻炎病因多來自天氣溫差、過敏物質等，刺激鼻腔黏膜後慢性炎症反應，初步治療可使用局部類固醇鼻噴劑，及口服抗組織胺緩解症狀，若藥物無法緩解，可採微創手術，對鼻塞、流鼻水、慢性咳嗽等症狀控制有良好療效。

他說，在僅約1至2毫米以下的鼻腔構造內，進行微創內視鏡手術，治療效果顯著。另慢性肥厚性鼻炎，目前微創切削管刀及無線熱頻手術，可不需住院，手術30分鐘可完成；另合併鼻中膈彎曲或鼻塞症狀較嚴重患者，則建議接受局部麻醉的鼻道成形術，手術約30分鐘完成。