地方首長息怒 1968將調亮燈基準、示警文字可能一起改

交通部高公局1968App新增人潮示警功能，部分地方首長不滿其準確度及熱點選擇，交通部說，改版的App昨已開始測試，五一連假前可以上線。新版除了以承載容量為警示基準，也會從防疫建議的敘述來呈現紅、黃、綠燈的定義。

交通部長林佳龍說，中央流行疫情指揮中心有在檢討各部會新提報的熱點，包括內政部、經濟部等約80個左右，最終是否納入或要刪除第一版的熱點，指揮中心會逐一檢視。他表示，清明連假發布細胞簡訊造成部分民眾恐慌，在疫情有機會邁向另一階段時，就有不同的目標，以呈現有用的資訊，讓民眾可以安心走出戶外。

他說，各縣市反而應主動提供熱點資訊給中央，告知民眾此時哪裡適合前往，提醒過熱的景點，別讓防疫有破洞。第一個版本的人潮警示挨批與實際不符，甚至錯的離譜，林佳龍說，要提供最佳資訊，要由上而下從演算法去設計執行，也要由下而上聽取意見。

交通部政務次長王國材表示，新的版本中華電信已經改良的差不多，警示基準將以承載容量的成數來顯示紅、黃、綠燈。至於承載容量的定義，是來自中華電信大數據，依該處周六、日的尖峰人潮為極大容量值。達幾成為黃燈、幾成為紅燈，王國材說中華電信還在調整。

此外，目前人潮示警紅燈定義為「擁擠」，黃燈「略多」，綠燈「正常」。王國材說，可能改為從防疫觀點來敘述，比如紅燈是建議加強防疫，戴好口罩，保持社交距離。交通部也在今早的行政院會報告1968的改版狀況。