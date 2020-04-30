快訊

川普：不延長社交距離準則 下周開始趴趴走

人潮示警app惹怒首長 1968將調亮燈基準、更改示警文字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地方首長息怒 1968將調亮燈基準、示警文字可能一起改

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
交通部高公局1968App新增人潮示警顯示。圖／取自1968App
交通部高公局1968App新增人潮示警顯示。圖／取自1968App

交通部高公局1968App新增人潮示警功能，部分地方首長不滿其準確度及熱點選擇，交通部說，改版的App昨已開始測試，五一連假前可以上線。新版除了以承載容量為警示基準，也會從防疫建議的敘述來呈現紅、黃、綠燈的定義。

交通部長林佳龍說，中央流行疫情指揮中心有在檢討各部會新提報的熱點，包括內政部、經濟部等約80個左右，最終是否納入或要刪除第一版的熱點，指揮中心會逐一檢視。他表示，清明連假發布細胞簡訊造成部分民眾恐慌，在疫情有機會邁向另一階段時，就有不同的目標，以呈現有用的資訊，讓民眾可以安心走出戶外。

他說，各縣市反而應主動提供熱點資訊給中央，告知民眾此時哪裡適合前往，提醒過熱的景點，別讓防疫有破洞。第一個版本的人潮警示挨批與實際不符，甚至錯的離譜，林佳龍說，要提供最佳資訊，要由上而下從演算法去設計執行，也要由下而上聽取意見。

交通部政務次長王國材表示，新的版本中華電信已經改良的差不多，警示基準將以承載容量的成數來顯示紅、黃、綠燈。至於承載容量的定義，是來自中華電信大數據，依該處周六、日的尖峰人潮為極大容量值。達幾成為黃燈、幾成為紅燈，王國材說中華電信還在調整。

此外，目前人潮示警紅燈定義為「擁擠」，黃燈「略多」，綠燈「正常」。王國材說，可能改為從防疫觀點來敘述，比如紅燈是建議加強防疫，戴好口罩，保持社交距離。交通部也在今早的行政院會報告1968的改版狀況。

王國材 疫情 1968

延伸閱讀

1968熱點擬增為300多個 林佳龍：燈號參考用

【重磅快評】黃偉哲的酸功 激起林佳龍的「鄉愁」？

林佳龍：人潮警示熱點 將再增近百個

1968不準被罵翻！林佳龍心理苦 傳訊為員工打氣

相關新聞

彭啟明分析勞動節連假天氣 尚未有進入梅雨鋒面訊號

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天開始，台灣附近的風場將由偏東南風，轉為偏南風，有非常溫暖的空氣...

勞動節連假天氣 吳德榮：周六起水氣漸增

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天兩天中、高積雲、卷雲略增，天氣晴朗穩定，...

鼻塞打噴嚏流鼻水不一定是感冒 過敏性鼻炎可微創手術

「一直鼻塞好困擾！」臺中榮總嘉義分院耳鼻喉科門診，每逢季節交替，就有許多過敏患者因無法克制的打噴嚏、流鼻水，及嚴重鼻塞等...

地方首長息怒 1968將調亮燈基準、示警文字可能一起改

交通部高公局1968App新增人潮示警功能，部分地方首長不滿其準確度及熱點選擇，交通部說，改版的App昨已開始測試，五一...

抬頭看看天空 鄭明典：卷雲讓天空變化更豐富

中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，夜間模式的衛星雲圖，紅色是低雲或霧，白色是冰晶成分的中高雲。今天有白色零散的雲影由西邊...

作夢也陳時中… 防疫焦慮 醫師：4方式紓壓

疫情爆發讓許多人處於焦慮狀態，連睡覺都無法放鬆。精神科醫師建議民眾調適身心釋放壓力，才不會像壓力鍋爆開。

好心橘／行醫50年 他為病人留在手術台

台南市立醫院院長吳明和今年75歲，又擔任院長行政工作多年，但他每周至少仍開4台刀，很多外院不敢開的刀都送來給他開，他開玩笑說台灣能到他的年齡還站在手術台前的外科醫師，可以說是幾乎沒有，算是國寶級的人物。

醫病天地／走路單手擺動少 疑帕金森病徵

一名63歲男患者曾2次小中風，近年走路愈來愈緩慢、肌肉也緊繃，而且右手經常不自主顫抖，拿湯還燙到手，台中市長安醫院神經內科醫師楊聖功診斷為罹患早期帕金森氏症。在服藥一個月後，活動僵硬及手抖、結巴情形都明顯改善，走路也更加穩定，生活恢復自理。

護理師卡片打氣 暖心陪伴確診者

面對疫情，醫護人員儘管難免擔憂，但仍會勇往直前支援前線。衛生福利部桃園醫院骨科護理師徐錦珊，談起第一次照顧新冠肺炎患者，在負壓隔離病房裡的所見所聞，她為了安撫病患的不安情緒，特別寫下關懷卡片「我們不會放棄任何人」，以暖心話語陪伴病患。

健康你我他／餐餐控油控澱粉 堅果代替甜點

和老公糖氏家族聯婚後，我見識糖的溫柔陷阱及陰魂不散。公婆深受糖尿病之苦，一半的青春都與「糖」奮戰。不久前，大嫂抱怨大哥脾氣明顯暴躁、缺乏耐性，常有莫名情緒，以為是更年期症狀，直到大哥在公司癱軟，送醫急診血糖值高達5百多，才發現因飲食疏忽誘發了糖尿病，讓我心生警惕超前部署，向全家宣告新的飲食時代來臨。

卡介苗可防新冠？ 哈佛大學找彰縣合作

新冠肺炎全球肆虐，到昨天為止，確診病例已突破306萬，超過21萬人不治。目前各國均積極研發疫苗，但有研究發現，為防治肺結核而強制接種卡介苗的國家，死於新冠肺炎的人數較少，甚至可能是現成的疫苗。

健康主題館／憂到醫院被感染 居家治療成趨勢

全球新冠肺炎持續延燒，民眾擔心到醫院被感染，讓居家治療成了治療的選項之一，無論在家洗腎、化療、打靜脈營養輸液等，都能避免久待醫院又能不中斷治療，成了防疫底下的新趨勢。實際上，依健保署統計，今年1、2月居家醫療照護整合計畫，較去年同期增加了近萬名需求者。

熱門新聞

情投意合男友婚前坦承負債500萬 女子：我有錢也不會拿出來

台灣最強臭豆腐在哪？ 老饕狂推這間：拿號碼牌就全身臭

口罩產量暴增卻沒人排隊？ 網點出關鍵：有效分流

日本飯店評比冠軍！「加賀屋」因疫情「無限期停業」

防疫100天／改騎機車、開車 疫情結束恐怕「回不去了」

獒犬一胎生21隻幼犬破紀錄 過程大量出血切子宮保命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。