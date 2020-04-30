彭啟明分析勞動節連假天氣 尚未有進入梅雨鋒面訊號

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天開始，台灣附近的風場將由偏東南風，轉為偏南風，有非常溫暖的空氣逐步影響，而東半部仍有些水氣隨南風北上，有地形上短暫陣雨的機會。

他說，西半部靠山區也有可能開始有熱力作用的午後短暫陣雨發展，不過這時候離很旺盛的大規模午後雷陣雨還有段距離，屬於較為局部零星的雨勢，各地中午仍有機會超過30-33度以上。

周五開始的勞動節連假，彭啟明說，仍維持偏南風，水氣略微增多，各地雲量會稍增，午後的山區發展的局部對流，午後雷陣雨會更有機會，尤其偏南或到西南風，不是中南部才有午後雷陣雨，中部以北也有機會，大致上是以下午為主，早上或夜間的天氣仍是穩定，這三天仍要留意中午的高溫，外出務必要防曬防中暑，各地都可以用夏季穿著。

下周的天氣，他說，台灣北方海面上將有較不穩定的系統發展，容易有類似鋒面系統生成，雖然不是在台灣上空直接受影響，但預期中部以北的天氣會略轉不穩定，不是整天下雨，回到類似春天的特徵，每天會有陰晴不定或偶有短暫雨，愈往北部更明顯，中南部或東半部影響不大，雖是像春天的鋒面，但這時候已經是很旺盛的偏南風，和4月還出現有東北風涼涼的春雨是截然不同的感覺。

彭啟明說，這樣的變化，雖然是會下雨，還不算是梅雨，主要是目前西南季風尚未建立，5月初發展的鋒面，還不能稱之為典型的梅雨鋒面，至少目前的預測上，5月上旬尚未有進入梅雨鋒面的訊號，要看中下旬是否有機會了。

而前幾天許多人一直關心的周末會有颱風生成，他說，或許是可能是今年第一個颱風大家會較為關注，目前的結果是雖有擾動，但發展條件不佳，建議至少等到變成熱帶性低氣壓再來觀察，如果只是熱帶擾動，都還是很早期，部分的擾動是有機會發展成熱帶性低氣壓，發展條件好的再逐步發展成為颱風，要看環境條件會有明顯的篩選及生成機制。

最近幾天西半部的空氣品質，本地的各種汙染物，容易在午後發展光化反應，臭氧或細懸浮微粒都會偏高，敏感民眾午後要減少或留意在戶外劇烈活動。