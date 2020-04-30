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抬頭看看天空 鄭明典：卷雲讓天空變化更豐富
中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，夜間模式的衛星雲圖，紅色是低雲或霧，白色是冰晶成分的中高雲。今天有白色零散的雲影由西邊快速飄過台灣上空，不像對流雲，這種冰晶成分的雲通常會被歸類為卷雲屬。卷雲的天空透光性高，天空的變化會比較豐富。
他說，現在天亮得很早，愈來愈接近夏至，天亮得愈來愈早。
氣象局說，今天是以偏東南風為主的環境，因此迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區整體仍為多雲到晴，然而西半部山區仍須留意午後熱對流造成局部短暫陣雨；高溫方面，西半部普遍約30度，大台北及中南部局部地區仍有機會達32度以上，東半部地區約28、29度，而西半部日夜溫差仍較大。
今天起夜晚清晨金馬地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車及交通往返留意氣象及航班資訊。
根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場仍為偏東風，西半部地區位於背風側，風速弱，擴散條件較差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
明天、周六仍為東南風環境；水氣整體仍少，各地大多為多雲到晴，白天仍溫暖，大台北及中南部局部地區高溫可達32度左右，其他地區亦約28至30度，天氣上東半部地區須留意局部陣雨，午後西半部山區局部短暫陣雨。
周日、下周一環境漸轉西南風，各地白天仍溫暖；各地仍為多雲到晴，午後各地山區、北部及東半部地區有局部短暫雷陣雨。周日東南部有焚風發生機率。
下周二、下周三中國華南一帶鋒面系統逐漸建立並接近，環境仍為偏西南風，水氣略增加，北部及東北部有局部短暫陣雨，其他地區白天多數時間為多雲到晴，午後各地留意有局部短暫雷陣雨。
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