屏東檸檬盛產 業者製成酵素增加果農收益
最近屏東進入檸檬盛產期，受到新冠肺炎疫情影響，屏東檸檬透過契作、加工調節雖不至於滯銷，收購價每台斤約7元，行情比去年略差，加上疫情影響外銷受到限制，業者為鼓勵民眾多多食用檸檬，特地採用整顆檸檬加工製成檸檬果膠代謝酵素，可讓民眾可以攝取足夠的維生素 C，對人體提升保護力有正向的作用。
全國檸檬種植面積約1700公頃，其中80％集中在屏東縣，以屏東縣九如鄉栽種檸檬面積最廣，產量為全台之冠，而稱為「檸檬之鄉」，其盛產期為四到八月。檸檬富含檸檬酸等有機酸、維生素C與纖維，因為維生素 C 是很好的抗氧化劑，不僅能促進新陳代謝，也提升了自體保護力。
屏東縣農業處副處長鄭永裕表示，屏東竹田檸檬農有9成取得產銷履歷，受生技公司、加工食品廠青睞，未來要讓檸檬用途更多元、生活化，提升價值，增加果農收益。
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