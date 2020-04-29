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台灣防疫成功「絕非僥倖」 德國智庫專訪北榮

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
德國「康拉德・艾德諾基金會」24日越洋專訪北榮，了解台灣防疫作為，相關內容並登上臉書。翻攝自臉書
德國「康拉德・艾德諾基金會」24日越洋專訪北榮，了解台灣防疫作為，相關內容並登上臉書。翻攝自臉書

新冠肺炎疫情於國際間延燒，我國目前防疫有成，已連續四天零確診。由於我國的防疫成果世界有目共睹，4月24日德國「康拉德．艾德諾基金會」（KAS）也特別越洋視訊專訪台北榮總醫務企管部主任李偉強，分享台灣的防疫經驗，強調「台灣的成功絕非僥倖」，並希望國際社會支持台灣重返世界衛生組織（WHO），內容更刊登在該基金會臉書。

李偉強受訪時表示，台灣退出聯合國後，無論天災或嚴重傳染病都必須靠自己，台灣也在2003年SARS之後，強化疾病管制署的組織、編制與緊急應變能力，才能在新冠肺炎疫情支出就提出一連串的阻絕措施，減緩疫情。

除此之外，李偉強也提到，台灣在SARS後，各級醫院也加強防疫準備，每年定期演習，並接受感染管控專家督考以及每四年一次的評鑑，因此政府下達各項管制措施時，各醫院能立即啟動「分艙分流」，嚴格管制人員動線、醫療人力和防疫物資，確保醫療體系運作，才不會發生醫療系統崩壞的情況。

另一方面，台灣民眾經歷SARS後，都有高度的自覺與自律、願意配合政府防疫。而健保制度也應用在此次防疫中，包括健保卡可查詢到病人的國外旅遊史、是否為居家檢疫或居家隔離者，以及配合口罩實名制，在藥局購買配額口罩，及是否仍在居家隔離的狀況。

李偉強曾於2014年參加世界衛生大會（WHA）並發表技術性報告，因此他也在專訪中表示，台灣是全球少數沒有「封城」的國家，已證明不僅有能力自助，更有能力幫助其它的國家，呼籲國際支持台灣重返WHO，齊心抗疫。

「康拉德．艾德諾基金會」成立於1955年，為德國知名智庫，總部位於伯恩。

新冠肺炎 疫情 健保卡

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