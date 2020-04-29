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北榮與德國分享台灣經驗 籲國際支持重返WHO

中央社 / 台北29日電

北榮醫務企管部主任李偉強近日接受德國「康拉德．艾德諾基金會」視訊專訪，和世界分享台灣的防疫經驗，也呼籲國際社會支持台灣重返WHO，與WHO會員國一起齊心抗疫。

台灣防疫成果享譽國際，德國「康拉德．艾德諾基金會」（Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS）24日越洋視訊訪問台北榮總醫務企管部主任李偉強，了解台灣防疫經驗。

李偉強表示，台灣自1971年退出聯合國及其周邊組織，50年來獨自面對天災及嚴重傳染病，2003年歷經SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情後，政府著手強化疾病管制署的組織、增加防疫醫師編制、大幅提升資訊、疫調與緊急應變的能力，才能在這次疫情中祭出防疫措施，延緩疫情襲台。

李偉強指出，SARS之後，全台各級醫院除了加強平時的防疫準備、每年定期演習並且接受感染管控專家的督考及每4年一次的醫院評鑑，以確保防疫人力、設備及戰略物資都齊備，即便面臨突發事件，也能確保維持醫療體系正常運作。

除此之外，政府結合健保系統，開放以健保卡查詢旅遊史，甚至還能購買口罩，台灣民眾因平日教育及SARS經驗，老早就自動自發戴上口罩並且維持社交距離，讓台灣成為全球少數沒有封城的國家，仍可照常上學上班及維持日常經濟活動。

李偉強強調，台灣成功的防疫成果絕非僥倖，只可惜台灣自2017年後就無法參與世界衛生大會（WHA）及相關技術性會議，不僅台灣少了收到第一手資訊、與國際醫衛專家共同學習分享的機會，世界衛生組織（WHO）會員國也少了可學習台灣防疫經驗的機會，是國際共同的損失，呼籲國際社會支持台灣重返WHO，與WHO會員國一起齊心抗疫。

WHO 疫情 健保卡

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