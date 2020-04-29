2035年太陽能廢板將達10萬噸 亂丟最高罰300萬元

蔡政府力推綠能發電，預估2035年將出現10萬噸的廢棄太陽能板，環保署表示，已建置完整回收清除的處理體系，日前也完成第一批由澎湖太陽光電設置淘汰的50片廢光電板。

環保署與經濟部能源局聯手推動的回收清除處理體系，由設置太陽光電發電設備者預繳回收清理費用，再委由專業處理機構負責進行回收，目前由「台灣太陽光電產業協會」負責。

大規模進行太陽光電發電的業者，設置時即需向經濟部能源局登記每一片太陽能板的序號，並繳交太陽光電板回收清理費用，當太陽能板需淘汰時，經上網登錄、按規範收集，由清除業者收運處理。而家戶甚至露營車等民眾少量使用者，仍可撥打專線電話，獲得協助處理。

環保署說，若任意棄置廢棄太陽光電板，或透過不合法的管道清除處理，違者將依廢清法，最高處300萬元罰鍰。

根據我國綠能政策規畫，5年後太陽能發電量預估將達到20GW，以太陽光電板生命周期為20年計算，推估2035年起廢板數量每年將超過10萬公噸，另每年可能產生因天災造成年設置量0.5%的廢棄物，若發生非法棄置，其中電路板恐釋出重金屬造成環境汙染，有必要預先規畫回收體系。

太陽能光電板主要成分玻璃占74.16%、鋁10.30%、矽3.35%、銅0.57%、貴重金屬及其他塑膠，經適當分類拆解後具有回收再利用價值。目前業者將採用熱處理法將玻璃與電池片分離後，分別進行再利用。