快訊

269旅軍官輕生「手心緊握人名」 陸軍證實：3軍官停職調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2035年太陽能廢板將達10萬噸 亂丟最高罰300萬元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署與經濟部能源局聯手推動太陽光電板回收清除處理體系。圖／環保署提供
環保署與經濟部能源局聯手推動太陽光電板回收清除處理體系。圖／環保署提供

蔡政府力推綠能發電，預估2035年將出現10萬噸的廢棄太陽能板，環保署表示，已建置完整回收清除的處理體系，日前也完成第一批由澎湖太陽光電設置淘汰的50片廢光電板。

環保署與經濟部能源局聯手推動的回收清除處理體系，由設置太陽光電發電設備者預繳回收清理費用，再委由專業處理機構負責進行回收，目前由「台灣太陽光電產業協會」負責。

大規模進行太陽光電發電的業者，設置時即需向經濟部能源局登記每一片太陽能板的序號，並繳交太陽光電板回收清理費用，當太陽能板需淘汰時，經上網登錄、按規範收集，由清除業者收運處理。而家戶甚至露營車等民眾少量使用者，仍可撥打專線電話，獲得協助處理。

環保署說，若任意棄置廢棄太陽光電板，或透過不合法的管道清除處理，違者將依廢清法，最高處300萬元罰鍰。

根據我國綠能政策規畫，5年後太陽能發電量預估將達到20GW，以太陽光電板生命周期為20年計算，推估2035年起廢板數量每年將超過10萬公噸，另每年可能產生因天災造成年設置量0.5%的廢棄物，若發生非法棄置，其中電路板恐釋出重金屬造成環境汙染，有必要預先規畫回收體系。

太陽能光電板主要成分玻璃占74.16%、鋁10.30%、矽3.35%、銅0.57%、貴重金屬及其他塑膠，經適當分類拆解後具有回收再利用價值。目前業者將採用熱處理法將玻璃與電池片分離後，分別進行再利用。

環保署 露營

延伸閱讀

反對建焚化爐 竹縣民代立院陳情

廢棄太陽能板回收上路 預繳費用掌握流向

太陽能市場恐慌 矽晶圓報價跌幅最大達14.4%

國研院上銀強強聯手 太陽能板檢測1分鐘完成

相關新聞

2035年太陽能廢板將達10萬噸 亂丟最高罰300萬元

蔡政府力推綠能發電，預估2035年將出現10萬噸的廢棄太陽能板，環保署表示，已建置完整回收清除的處理體系，日前也完成第一...

運用Google地圖實用小秘訣 防疫期間安心度過五一連假

雖然已經連續4天零確診，但五一勞動節假期防疫不休假，依舊要做好防疫措施、不群聚，安心度過假期。透過Google地圖上的幾...

五一連假將至 南投縣這些熱門景區人流有限制

新冠肺炎疫情未歇，面對五一勞動節連假，南投縣政府不敢鬆懈，今公布縣內熱門景點防疫分流措施，其中清境農場上限值為3400人...

航空城土徵案審議通過 桃機第三跑道2025年完成

內政部土地徵收審議小組今召開第201次會議，審議通過桃園航空城機場園區及附近地區第一期區段徵收開發案。內政部指出，審議時...

台灣最強臭豆腐在哪？ 老饕狂推這間：拿號碼牌就全身臭

提到台灣小吃，臭豆腐是許多台灣人心目中的NO.1，但若問到哪一家的最好吃，可就爭論不休了。有一位網友在PTT發問「台灣最強的臭豆腐在哪？」網友心目中的NO.1雖各不相同，但被推最多次的還是花蓮「玉里橋頭臭豆腐」。

美學運動後產物 台鐵全新售票機曝光採質感黑配色

台鐵全新售票機曝光。台鐵去年推動美學復興運動，除了新舊列車、站體大改造，現在觸角也伸到售票機。台鐵美學小組委員、台灣設計...

沒時間難過！繼承「孩子的書屋」 趕鴨子上架的28歲陳彥翰

陳爸陳俊朗，「孩子的書屋」創辦人，因為放不下台東弱勢孩童，在當地犧牲奉獻20年，本來就不有錢了，寧可再散盡家財，也不放棄任何人。7月4日陳爸心肌梗塞、送醫途中過世，享年55歲，留下九間書屋的六十多位員工和兩百多位孩子。

少見年輕高中畢業生罹類天皰瘡 恐與壓力、遺傳有關

台南市學生小池（化名）前年自高中畢業，下嘴唇開始長0.5到1公分不等的水泡，之後擴散到全身，經皮膚科確診為好發於50歲以...

防疫觀念從日常養成！醫美診所環境清潔這樣做

防疫期間大眾不忘勤洗手、戴口罩，必須經常接觸肌膚的醫美診所更是嚴陣以待，除了使用酒精之外，次氯酸水也成為環境空間與雙手清...

台北花木市場打造拍賣App 人貨線上拍賣免進市場群聚

新冠肺炎疫情延燒，台北花木批發市場建置多元拍賣暨網路交易系統「台北花木拍賣App」今天亮相，作為線上交易平台，貨與承銷花店業者不用到批發市場內群聚，透過App就能與生產者進行拍賣，降低感染風險也讓交易更有效率；目前App拍賣暫時以蘭花等盆花交易為主，5月中將增加切花，預計明年還要推出產地花木直送花店。

口罩捐贈助世界一夕倍增 陳時中：已26萬人響應

國際間新冠肺炎疫情肆虐，全球鬧口罩荒。指揮中心表示，28日發起的捐口罩人道援助，第一天就有12萬人響應，指揮官陳時中也不...

零食抽驗 百件有2件不合格

衛福部食藥署公布去年度市售兒童食品稽查結果，每百件零食約兩件違規，違規樣態包括防腐劑超標、熱量標示錯誤、外包裝標示使用天然色素，但卻使用人工色素等。

熱門新聞

全聯「隱藏版便當」意外曝光 網驚：看起來好高級！

米其林1星餐廳「莆田」基隆店熄燈 王品證實：長遠考量

情投意合男友婚前坦承負債500萬 女子：我有錢也不會拿出來

口罩防疫100天 聽聽這些人買口罩的心酸

口罩產量暴增卻沒人排隊？ 網點出關鍵：有效分流

防疫100天／改騎機車、開車 疫情結束恐怕「回不去了」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。