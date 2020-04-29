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運用Google地圖實用小秘訣 防疫期間安心度過五一連假
雖然已經連續4天零確診，但五一勞動節假期防疫不休假，依舊要做好防疫措施、不群聚，安心度過假期。透過Google地圖上的幾個小秘訣，讓你不論在哪都能兼顧便利與安全。
宅在家防疫也想吃好料，現在透過Google地圖也能一鍵查詢外送、外帶店家，透過篩選欄位推出的新選項，分別可以選擇「外送」或者「外帶」，一鍵尋找附近店家資訊，打電話訂餐、外送超輕鬆，還可以同步查詢菜單資訊，甚至其他網友的評論，落實防疫也不怕踩雷。除了外送外帶之外，篩選欄位也新增了大家在疫情期間會比較需要的選項，例如藥局、超市等，各種生活功能一鍵快速查詢。
防疫期間許多人外出也減少搭乘大眾交通，改騎車、開車出門，也讓停車位變得不好找，若一個不小心停車停太遠，記得在停好車之後，先打開Google地圖，點選自身所在位置的藍色定位點，選擇「儲存你的停車位置」，再也不怕金魚腦忘記停在哪。
如果放假真的非出門不可，除了記得戴好口罩、勤洗手、做好防疫措施，最重要的是要記錄自己去過的地方與接觸過的人。這時候別忘了在手機上登入你的Google帳號並開啟定位，就能使用「時間軸」功能，透過Google地圖協助自動記錄過去足跡，幫你掌握每天行蹤。時間軸資料不會對外公開，只有自己才看得到，也能隨時將功能關閉，或者編輯特定項目、刪除指定時間範圍內的資訊。做好萬全準備，外出更安心。
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