領口罩到全聯 享5大貼心服務 用PX Pay還幫你付運費
全台987間全聯福利中心門市從4月8日起加入「口罩實名制2.0」領取行列，自第7波起更將新增PX Pay領取口罩服務，凡於5月4日至5月6日預購口罩、完成付費，並在5月11日至5月24日至全聯領取口罩，可享5大貼心服務，不僅以無塵室高標準包裝，可一鍵幫家人領好領滿，若用PX Pay領口罩，全聯還幫你付7元運費，另外還送上15元OFF COFFEE熱美式嚐鮮券，以及兒童口罩送福利熊貼紙。全聯領口罩，方便又安心！
全聯結合自有支付工具PX Pay優化領口罩程序，消費者在eMask口罩預購系統預購時指定全聯領取、完成付費，取得序號後，於領取時只要打開全聯PX Pay點選口罩領取專區，輸入身份證後4碼與領取序號10碼，憑PX Pay口罩領取QR Code即可到全聯櫃台領取，一次最高可輸入5筆，全家人的口罩一次就能領好。且使用PX Pay領取口罩，全聯一份還回饋70福利點（10點=1元），等於7元運費全免。
另外，全聯為讓小朋友更了解戴口罩、勤洗手、少出門的防疫觀念，特別推出4款福利熊與水果探險隊貼紙，全聯最可愛的吉祥物福利熊現在有了新朋友「水果探險隊」，成員分別為「蘋狗」、「奇異狗」、「香蕉狗」，只要消費者到門市領取兒童口罩，就可以免費獲得一款貼紙（樣式隨機）。
同時，來全聯領口罩還能獲得一張OFF COFFEE熱美式15元嚐鮮券（原價25元），兌換時間自5月11日至6月21日為止（本券限OFF COFFEE販售門市使用，不與其他優惠或活動合併）。口罩包裝部分，全聯採用高標準的無塵室進行分裝，所有工作人員經專屬清潔通道，全程穿戴防塵衣、防塵帽與手套、口罩，並採封口機密封，確保每片口罩都不受汙染，讓民眾領取更加安心。
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