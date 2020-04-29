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五一連假將至　南投縣這些熱門景區人流有限制

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府今公布五一連假熱門景點防疫分流措施，其中清境農場達上限值為3400人，清境高空觀景步道2000人，就立即啟動實施人流管制。圖／本報資料照
南投縣政府今公布五一連假熱門景點防疫分流措施，其中清境農場達上限值為3400人，清境高空觀景步道2000人，就立即啟動實施人流管制。圖／本報資料照

新冠肺炎疫情未歇，面對五一勞動節連假，南投縣政府不敢鬆懈，今公布縣內熱門景點防疫分流措施，其中清境農場上限值為3400人，清境高空觀景步道2000人丶溪頭園區4400人，日月潭則以停車場數量達5成，立即啟動實施人流管制。

縣府風景管理所今視察清境高空觀景步道人潮，並針對即將到來的勞動節連假，公布轄內各風景區盤點防疫分流措施整備情形；該所指出，為避免風景區人多，致群聚風險升高，將配合中央政策落實風景區人流管制措施，並加强防疫宣導。

風景區管理所長張昭貴說，中央有函文通知全國各收費風景遊樂區及觀光遊樂業提出該園區人流總量管制上限值，非收費風景區則以園區停車場作為人流管制指標，並隨時通報，以利警示管制，達到人潮分流，即時調控進出園區內遊客數。

其中，南投縣以清境農埸丶清境高空觀景步道丶日月潭丶溪頭等地為知名旅遊熱點，因此限制清境農場上限值為3400人，清境高空觀景步道2000人丶溪頭自然敎育園區4400人，日月潭則以停車場數量為5成，如達上限值即實施人流管制。

張也表示，除人流控管，也要求各業者於風景區入口處張貼宣導海報，或透過廣播等提醒遊客無論室内或空曠場域務必保持安全社交距離，並盡量配戴口罩，同時聯合警察局丶衛生局到風景區進行熱點宣導，提醒民眾配合落實防疫作為。

縣府觀光處則提醒民眾，國家景區、觀光遊樂業人流警示管制資訊可透過交通部觀光局官網或1968APP取得，南投縣管風景區人流警示管制則可藉由縣府「走進南投」官網解各風景區管制情形，作為旅遊規畫參考，讓連假旅遊更方便。

清境 溪頭 連假

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