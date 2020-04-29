美學運動後產物 台鐵全新售票機曝光採質感黑配色

台鐵全新售票機曝光。台鐵去年推動美學復興運動，除了新舊列車、站體大改造，現在觸角也伸到售票機。台鐵美學小組委員、台灣設計公司董事長張基義昨天在臉書曝光全新售照片，有別於以往採用減法美學，以黑、白、灰三色為主，質感外觀引起好評，不過也有人反映介面仍稍微凌亂。至於何時上線，台鐵局僅表示，新自售機採購辦理進度都在計畫掌握範圍。

去年4月9日，台鐵局長張政源對外宣布成立「台鐵美學設計諮詢審議小組」，一系列的美學運動就此展開，首先開刀的即是被罵翻的環島之星觀光列車。

「售票機一小步是台鐵美學一大步。」張基義接受本報採訪時表示，台鐵原先就有規畫多元支付，加上去年啟動美感復興運動後，陸續針對車站站體美學做修正，從使用者感受做出發，像是減少張貼公告，勤於整理環境等，讓民眾進到車站以後不會感覺到凌亂，售票機的優化也被納入討論範圍中。

張基義說，以往售票機太多顏色，也沒有做好妥善設計規畫，所以希望新的售票機在車站裡可以是中性色彩，不要有太大彩度，操作使用上也要盡量簡化，從外觀到服務流程都要以方便為前提。還有一點是要符合通用設計概念，無障礙人士也可以使用，當乘坐輪椅使用售票機時，膝蓋的空間都能符合需求。

不過張基義說，該機器都還在驗證階段，只能算是雛形，介面設計以及是否符合無障礙人士需求都還要做驗證，若不符合都還要再做修改。對於時程的規畫，台鐵局並無多透露，不過台鐵說這次一改過去，在開發測試期間，另外找了美學專家學者及使用者共同提供體驗操作意見，來優化提升機器的友善度及實用性，以符合不同旅客多元的需求。