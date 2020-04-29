台灣最強臭豆腐在哪？ 老饕狂推這間：拿號碼牌就全身臭

提到台灣小吃，臭豆腐是許多台灣人心目中的NO.1，但若問到哪一家的最好吃，可就爭論不休了。有一位網友在PTT發問「台灣最強的臭豆腐在哪？」網友心目中的NO.1雖各不相同，但被推最多次的還是花蓮「玉里橋頭臭豆腐」。

有一位網友在PTT上PO文表示自己住台南，「二十幾歲了，第一次吃臭豆腐，覺得超級好吃。」雖然原PO也不清楚為什麼小時候不吃臭豆腐，「反正我要開始吃臭豆腐了。」並且問，「那台灣最強的臭豆腐在哪呢？」

看見此文，網友紛紛推薦自己心目中的NO.1，「玉里臭豆腐」、「南部人推萬丹阿國沒有之一」、「 台灣大道中華路口那間還不錯」、「 台南東安路鴻達啊」、「台東林家！放香菜根本是革命性創舉！」、「炸的臭豆腐，目前吃到最厲害的在台南鹽水」、「推深坑」、「（台南）歸仁圓環旁」、「小林海產的臭豆腐好臭好喜歡」、「大林火車站臭豆腐」。

雖然網友心目中的NO.1各不相同，但還是可總結出幾個最常被推的名店。被網友推最多次的莫過於花蓮「玉里橋頭臭豆腐」，且次數遠多於其他者，「唯一推薦花蓮玉里橋頭臭豆腐」、「玉里連拿個號碼牌都會全身臭」、「玉里橋頭，外酥內嫩，有驚豔」。

第二多人推薦的則是「大林火車站前臭豆腐」，「唯一推薦大林火車站前」、「大林，沒有之一」、「大林火車站+1，吃遍還是大林最好吃」。另外北部以臭豆腐出名的深坑也有許多愛好者，「深坑的麻辣臭豆腐（湯）才是真正的臭豆腐（非炸非烤）」。