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少見年輕高中畢業生罹類天皰瘡 恐與壓力、遺傳有關

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣大林慈濟醫院過敏免疫風濕科醫師許寶寶表示，「類天皰瘡」是一種自體免疫疾病，患者多為60至80歲以上的年長族群。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣大林慈濟醫院過敏免疫風濕科醫師許寶寶表示，「類天皰瘡」是一種自體免疫疾病，患者多為60至80歲以上的年長族群。圖／大林慈濟醫院提供

台南市學生小池（化名）前年自高中畢業，下嘴唇開始長0.5到1公分不等的水泡，之後擴散到全身，經皮膚科確診為好發於50歲以上病患的類天皰瘡，後到嘉義縣大林慈濟醫院就醫，大林慈濟醫院表示，患者這麼年輕就罹病非常少見，恐與壓力、遺傳及環境等因素有關。

大林慈濟醫院表示，小池剛開始下嘴唇長出水泡，之後從臉上、四肢蔓延全身，經當地皮膚科切片確診為類天皰瘡，雖持續使用類固醇治療和免疫調節劑，卻療效不佳，前年11月到大林慈濟醫院過敏免疫風濕科就醫，診斷為重度類天皰瘡，安排住院治療，去年2月復學，藥物已逐漸減量。

大林慈濟醫院過敏免疫風濕科醫師許寶寶表示，「類天皰瘡」是一種自體免疫疾病，體內不正常的抗體誤把人體正常的皮膚當成是外來的入侵者，攻擊表皮與真皮之間的結構，而產生水泡，會又癢又痛、破皮結痂，再長出新的水泡，好發於身體與四肢甚至全身，患者多為60至80歲以上的年長族群。

許寶寶表示，類天皰瘡患者女性較多，水泡大約1至4公分，類天皰瘡不易照顧，傷口護理師每天用心照顧小池的傷口，先戳破水泡，塗抹抗生素藥膏，再用紗布包紮，因傷口疼痛難受，患者在不自覺的情況下會去抓，容易合併感染，院方輔以免疫制劑口服藥等治療。

許寶寶表示，小池的症狀自前年12月底至今，已沒有再長新的水泡，傷口逐漸癒合，建議患者照顧好生活品質，尤其睡眠要充足，拔牙、感染、壓力大容易再復發，病情可能會起起伏伏，需家人支持與耐心地調整用藥和長期的照護才能根治。

「類天皰瘡」是一種自體免疫疾病，患者多為女性，水泡大約1至4公分。圖／大林慈濟醫院提供
「類天皰瘡」是一種自體免疫疾病，患者多為女性，水泡大約1至4公分。圖／大林慈濟醫院提供

患者 慈濟 皮膚科

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