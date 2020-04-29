台北花木市場打造拍賣App 人貨線上拍賣免進市場群聚

新冠肺炎疫情延燒，台北花木批發市場建置多元拍賣暨網路交易系統「台北花木拍賣App」今天亮相，作為線上交易平台，貨與承銷花店業者不用到批發市場內群聚，透過App就能與生產者進行拍賣，降低感染風險也讓交易更有效率；目前App拍賣暫時以蘭花等盆花交易為主，5月中將增加切花，預計明年還要推出產地花木直送花店。

在台灣3月是花卉外銷旺季，但今年受疫情影響需求少了一半，外銷拍賣價也少了三成，台北花木市場評估國內受疫情影響，為降低群聚感染風險，婚喪喜慶、活動布置及插花課都取消或延後，導致近來花木是場人潮、營收都減少2成到3成，花木價格僅盆花、花木較穩定，切花約跌1到2成，花卉產業嚴重受挫。

台北花木市場經理莊秀卿表示，花木市場交易有483名承銷人都是花店業者為主，花木生產端則有967名農友，不只疫情期間人貨集中在市場拍賣有群聚風險，平時拍賣承銷人還要凌晨4點到花市現場競價，冬天嚴寒也降低參與拍賣的意願；此外，集中送批發市場後，承銷人的花店業者還要花運費載回貨品，都是成本支出。

莊秀卿說，對花農而言，切花要掌控產量與出貨時間則非常重要，因為未成交的商品，為穩定市場行情，一律列為殘貨丟棄、銷毀，花農多送貨北上不只沒賣出賺到，還有包裝、運輸費用等損失負擔。

莊秀卿指出，因此線上拍賣平台App是現今網路發達時代的趨勢，產銷雙方都更快速獲得公開直接的花木供應、需求資訊，也有助產銷平衡，避免浪費；目前試辦暫時以蘭花等盆花交易為主，預計5月中App也可交易切花。

台北市花店協會理事長郭慧珊表示，她對台北花木拍賣App樂觀其成，不只防疫期間也能減少群聚風險，因為在任何有網路的地方就能在App上進行拍賣，不用趕時間上市場，若未來貨品也可在成交後直送花店，更能節省許多時間與運費等成本。