原住民不菸不酒罹肝癌 腫瘤1年暴增10公分

Ｂ肝病史20多年的田先生，診斷出肝癌後諱疾忌醫，腫瘤1年內從3公分暴增到13公分，幸運的是腫瘤雖已經很大，但包膜完整，由台中慈濟醫院一般外科主任余政展成功切除。余政展說，不是每位肝癌病人都能如此幸運，提醒Ｂ、Ｃ肝帶原病人一定要接受治療，並定期追蹤檢查。

67歲田先生是來自東部的原住民，明知自己Ｂ肝帶原，但從未追蹤治療。前年初，162公分高的他，從80多公斤爆瘦到57公斤，變得又瘦又黑，吃不下飯。他苦笑說，「連自己照鏡子都會被自己嚇到」，當時醫療巡迴車到部落，透過Ｘ光檢查發現肝臟腫瘤3公分，他卻沒在意，沒想到，1年後再檢查，腫瘤已翻數倍長到13公分；田生先詢問南部幾家醫院都不建議手術切除。

田先生在教會姊妹推薦下到台中慈濟醫院就診，余政展進一步檢查確認，田先生肝臟功能異常，且巨大腫瘤位於肝的正中位置，狀況不理想，幸好左右兩邊的肝臟血管沒被侵犯，且腫瘤包膜完整，透過精細的保留血管與剩餘肝組織，仍有機會手術一拚。天生樂觀的田先生，手術前與全家替醫師禱告，去除大患後，開心的直說「感謝主」。

但田先生不菸不酒，肝癌怎會找上他？余政展解釋，其實田先生是Ｂ肝帶原的病人，肝癌早就悄悄盯上他了，但他自恃不菸不酒，以為不必治療，連定期追蹤檢查也沒做，才會讓肝癌悄無聲息的長到那麼大！