聽新聞
test
0:00 / 0:00
原住民不菸不酒罹肝癌 腫瘤1年暴增10公分
Ｂ肝病史20多年的田先生，診斷出肝癌後諱疾忌醫，腫瘤1年內從3公分暴增到13公分，幸運的是腫瘤雖已經很大，但包膜完整，由台中慈濟醫院一般外科主任余政展成功切除。余政展說，不是每位肝癌病人都能如此幸運，提醒Ｂ、Ｃ肝帶原病人一定要接受治療，並定期追蹤檢查。
67歲田先生是來自東部的原住民，明知自己Ｂ肝帶原，但從未追蹤治療。前年初，162公分高的他，從80多公斤爆瘦到57公斤，變得又瘦又黑，吃不下飯。他苦笑說，「連自己照鏡子都會被自己嚇到」，當時醫療巡迴車到部落，透過Ｘ光檢查發現肝臟腫瘤3公分，他卻沒在意，沒想到，1年後再檢查，腫瘤已翻數倍長到13公分；田生先詢問南部幾家醫院都不建議手術切除。
田先生在教會姊妹推薦下到台中慈濟醫院就診，余政展進一步檢查確認，田先生肝臟功能異常，且巨大腫瘤位於肝的正中位置，狀況不理想，幸好左右兩邊的肝臟血管沒被侵犯，且腫瘤包膜完整，透過精細的保留血管與剩餘肝組織，仍有機會手術一拚。天生樂觀的田先生，手術前與全家替醫師禱告，去除大患後，開心的直說「感謝主」。
但田先生不菸不酒，肝癌怎會找上他？余政展解釋，其實田先生是Ｂ肝帶原的病人，肝癌早就悄悄盯上他了，但他自恃不菸不酒，以為不必治療，連定期追蹤檢查也沒做，才會讓肝癌悄無聲息的長到那麼大！
田先生全心投入家事、農事與教會事務，自稱是閒不下來的「大忙人」，此次他終於在驚險手術後感受身體健康的重要，願意以自己為例提醒年輕人，不菸不酒和會不會得到Ｂ肝、Ｃ肝無關，一旦知道有病史就應追蹤、治療。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言