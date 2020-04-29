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處理高齡阿媽腰痛 新式脊椎內視鏡給力

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長以新式脊椎內視鏡的小傷口處理超高齡阿媽腰痛，讓她不再痛不欲生。照片／業者提供
「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長以新式脊椎內視鏡的小傷口處理超高齡阿媽腰痛，讓她不再痛不欲生。照片／業者提供

一位高齡近九旬的台南阿媽，摔倒後覺得腰痛，竟痛到沒法走路，雖曾被外院診斷為脊椎問題，卻因她年紀過大加上有高血壓及心臟肥大，都不敢幫她開刀。經前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，楊椒喬院長建議她接受新式脊椎內視鏡神經減壓術，以小傷口處理因脊椎滑脫造成的神經壓迫，讓阿媽不再痛不欲生，同時避免傳統手術大傷口的高風險。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長指出，患者出現嚴重腰痛，來院前，吃藥打針後都沒緩解。再經檢查診斷後確認，患者是因脊椎滑脫引起脊椎第四、第五節（L4-5）椎間盤突出，突出的椎間盤並壓迫神經，造成患者腰痛、痛到沒法走路。

楊椒喬院長進一步指出，考量她的超高齡，加上有高血壓及心臟肥大問題，若採用傳統融合手術，手術及麻醉時間太長，加上傷口長達15-20公分，不僅術中即有更高風險，且老人家較不耐受術後恢復期過久，因此建議她接受新式脊椎內視鏡神經減壓術。

楊椒喬院長說，新式脊椎內視鏡神經減壓術的特色包括，可透視、傷口小、出血量少及恢復快。在高精密脊椎內視鏡直視下，安全的夾除壓迫神經的突出椎間盤，讓患者馬上感覺不痛，效果立竿見影。以微創套管小範圍將肌肉層分開，傷口不到一公分，降低對神經組織肌肉的傷害，出血量又少，對原本普遍有肌少症的老人家而言，不僅降低術中風險，加上手術時間平均只需1-2小時，術後更大幅縮短恢復期。

阿媽手術順利，術後隔天即可出院，住院時間很短，不僅不再飽受腰痛之苦，盡早開始恢復正常生活品質，回家享受含飴弄孫之樂，家人也總算不再為阿媽的嚴重腰痛而擔心受怕。

手術 患者 高血壓

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