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光田醫院員工捐愛心口罩 可指名總院長或主管爬梯

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院今天響應並發起全院募集萬片口罩活動，員工捐愛心口罩，可指名總院長王乃弘(左)等主管爬樓梯。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院今天響應並發起全院募集萬片口罩活動，員工捐愛心口罩，可指名總院長王乃弘(左)等主管爬樓梯。圖／光田醫院提供

中央流行疫情指揮中心推動「護台灣、助世界」活動，民眾可將自己未使用的配額口罩物資捐給世界，光田綜合醫院響應並發起全院募集萬片口罩，愛心健促爬梯挑戰，鼓勵員工和親友將無即刻需要的口罩配額透過全民健保行動快易通APP捐出後，就可指定院內任1名院長、副院長等主管挑戰爬樓梯，8小時內270多人響應，總院長王乃弘今天和執行長劉美玉先兌現，爬10層樓梯。

光田醫院執行長劉美玉指出，院內每週都會配給全院同仁足夠上班使用的口罩，政府配給個人的口罩對員工而言，許多人都不需再購買使用，現在指揮中心推動募口罩、助世界活動，光田鼓勵員工和親友都能先響應，拋磚引玉讓更多民眾願意把愛心口罩捐助給其他國家，幫助全球對抗新冠肺炎疫情。

光田也呼籲醫護站在第一線守護大家，請大家能好好待在家(Stay at home)，不過追蹤臨床門診，有不少民眾反應宅在家都躺著、坐著，活動量大幅減少。光田綜合醫院教研副院長暨腎臟內科醫師張家築指出，不少慢性病病人回院追蹤都有缺乏運動致體重上升的問題，增加身體負擔，提醒待在家也可以做最簡單的運動─爬樓梯。

光田醫院今天就響應募口罩、助世界同時也教授「宅家Party爬梯」，民眾可以依據個人體能狀況在家或公寓、大樓爬樓梯，增加活動量，醫院員工只要上衛福部健保APP點選願意捐口罩後，再登錄醫院調查表單填寫個人資料並指定總院長王乃弘等18名院長、副院長或單位主任爬樓梯運動。

光田綜合醫院今天響應並發起全院募集萬片口罩活動，員工捐愛心口罩，可指名總院長王乃弘等主管爬樓梯。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院今天響應並發起全院募集萬片口罩活動，員工捐愛心口罩，可指名總院長王乃弘等主管爬樓梯。圖／光田醫院提供

口罩 疫情 健保

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