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在家工作防疫 WFH族：有3大不便讓人最崩潰

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
不少企業及民眾因應疫情進行在家工作政策。記者胡瑞玲／攝影
不少企業及民眾因應疫情進行在家工作政策。記者胡瑞玲／攝影

新冠肺炎疫情爆發後，逐漸改變全台民眾的上班習慣，過去只有SOHO族較長時間在家辦公，但受到疫情影響及防疫措施實施，不少公司或民眾紛紛進行在家上班（Work from home,，簡稱WFH）政策，卻也面臨到不少困擾和挑戰，影響上班族工作方式。

在雜誌出版業工作的曹先生表示，工作內容需要與同事進行大量溝通，在公司上班時，隨時可進行討論，開會也能暢所欲言，有效快速的討論代辦事務或解決問題，改在家上班雖感覺輕鬆，但也發現3大不方便就是「網速慢」、「伺服器不穩」、「視訊品質差」。

像是因全家都在家工作，多人同時使用導致無線網路的網速變得過慢，連開修圖軟體都會超過10分鐘；許多公司電腦中的文件須透過公司專屬網路或系統才能登入，在家工作若取得文件需另設伺服器來做因應，但卻頻頻發生伺服器不穩情況。

「真的很崩潰！」曹男大喊，各種網頁經過半小時都開不起來、急著送出的檔案或作品卻遲遲傳不出去時，真的只能用「欲哭無淚」來形容。

另外，曹男指出，在家容易一直處在工作狀態，以前在公司上班抓空擋休息不覺得怎樣，但在家工作期間休息卻會有罪惡感，逼迫自己長時間進行高度專注或強度的工作，導致每天都累到虛脫。

儘管工作上遇到許多不便的情況，但曹男還是認為有其好處，像在視訊會議期間能一邊開會一邊做自己的事情，像是刷牙、摳腳、甚至裸上半身開會也可以。

曹男說，有些會議真的很浪費時間，之前在公司開會時，只能一邊開會一邊抓時間處理公事，但在家工作只要把鏡頭遮起來，做什麼事情大家都不知道，可以有效利用時間。

談到遠距離工作最大的改變，曹男表示為了進行視訊會議購買藍牙耳機，他買了原本不考慮的藍牙耳機，「因為我想要一邊開會一邊騎車去買珍奶。」

此外，原本在公司開會時可以隨時提出自己的想法，但進行視訊多人會議時，通常都由1至3人為主導，若同時多人發言，會讓視訊品質變很糟，因此變得不太願意發言，除非討論事物很重要才會開啟麥克風。

曹男最後說到，在家或在公司工作都有其優缺點，但還是希望疫情可以逐漸趨緩，畢竟在公司上班較有工作氣氛，可專注工作，回到家中也比較有放鬆的感覺。

在家工作 疫情 新冠肺炎

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