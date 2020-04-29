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打嗝停不了查出食道癌病變 真光刀縮小腫瘤助手術

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童醫院放射腫科主任葉啟源筆指處，是患者下食道靠近胃部位置之腫瘤。圖／童醫院提供
童醫院放射腫科主任葉啟源筆指處，是患者下食道靠近胃部位置之腫瘤。圖／童醫院提供

59歲劉姓男子因打嗝狀況持續2個月，感覺很困擾到鄰近診所就醫，診所醫師研判疑似食道癌而轉到童綜合醫院進行詳細檢查，經由正子電腦斷層掃描與內視鏡檢查後，在患者的下食道靠近胃部位置發現1顆4公分左右大小腫瘤。直徑約1.8公分 ，並擴散至腹部淋巴腺，切片檢查後確認為食道癌第3期，但因腫瘤大並擴散到淋巴，術前先安排化學治療與放射治療。

放射治療由童醫院放射腫瘤科葉啟源主任以標靶真光刀設備，採用立體定位強度調控放射治療技術治療，一個月內共進行25次，每次10分鐘的放射治療，經放射療程將腫瘤縮小後，再由胸腔外科童詠偉主任進行手術，清除了原發腫瘤外，也清除了26顆淋巴結，手術過程也赫然發現腫瘤已縮小至第0期狀態，放射療程成效很好。

葉啟源表示，罹患食道癌通常與抽菸、喝酒、嚼檳榔、生活作息異常、常喝熱湯或茶水、少吃蔬果類或口腔衛生不佳等有關，如個案就長期有抽菸與喝酒的習慣，治療方式多用以外科切除手術為主，若有局部淋巴結轉移，就需增加術前放射與化學治療；個案除了有淋巴結轉移外，並腫瘤大且位置處於下食道位置，使用標靶真光刀立體定位放射治療方式，可以先消除或縮減腫瘤，促使手術之預後效果佳，並降低後續擴散之機率。

葉啟源指出，食道癌初期無明顯症狀，病人可能會感覺到喉嚨卡卡像痰清不乾淨，也可能長期咳嗽，但這類症狀很容易被認為是其他疾病而忽視，幾乎都會延誤就醫，到醫院治療時通常都已經到了淋巴結轉移的第3或第4期，因腫瘤位置或大小而導致手術預後效果差，所以都會在術前先進行放射或化學治療，讓腫瘤縮小而提高手術預後成效。

童醫院目前使用標靶真光刀設備，可以讓患者在最高劑量治療下，每次只花費5至20分鐘內就完成治療，治療速度比傳統放射治療系統快2.4至4倍，讓患者躺在治療床上的時間大幅縮短，以減少病人及其腫瘤在治療過程中的移動機會，並因真光刀的治療誤差非常小，因此可避免傷害腫瘤周圍健康的細胞組織，完整保留組織功能。

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