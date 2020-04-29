防疫戴口罩、量溫、洗手 身心與親子關係出問題怎麼辦

桃園市愛美的洪小姐去年12月趁週年慶打折，狂購一堆名牌彩妝，哪知道不到1個月疫情來了，出門、上班天天戴口罩，化妝品幾乎「無限期隔離」，尤其十幾支口紅，現在只能無奈當擺飾「簡直是心靈創傷」。

14歲愛跳街舞的少女小美說，很慶幸台灣防疫做得好，可以繼續來舞蹈班上課，不過教室規定很嚴格，量體溫、噴酒精和戴口罩才能進去練習。跳舞是她最大的快樂，但是爸爸規定她跳舞一定要戴口罩，這讓她喘不過氣來「整個節奏都不對了」，好幾次都想拿掉口罩，但爸爸說，不戴口罩就不準上街舞課，親子關係緊繃，小妤希望討厭的肺炎疫情趕快走開。

衛福部桃園醫院身心科醫師蔡孟釗指出，其實不是只有口罩，這樣的情緒也會反映在全面性的防疫作為如量額溫、噴酒精、洗手等方面，一旦成為負擔就會出現一些壓力反應，如強迫症患者過度洗手造成濕疹、或像是心悸、喘不過氣，恐懼人群等自律神經症狀，社會群體防疫的氛圍會加重上述身心症。

醫師表示每天面對大量的新冠肺炎疫情訊息，家長要求自身做好防疫時，也要注意孩子的情緒變化，多陪伴傾聽孩童的擔憂，了解疫情對孩童生活的影響，利用居家自我健康管理期間增進親子關係。

醫師指出，防疫期間小朋友到公園玩溜滑梯、蹺蹺板次數減少，青少年參加的才藝班活動取消，都會影響情緒，他推薦國際青少年兒童精神醫學會的建議，用寫信或製作卡片等方式，為第一線醫護人員和所有防疫工作者打氣，表達感謝，讓孩子知道，自己是有能力在防疫期間給予他人力量。