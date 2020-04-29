手抖、走路單側擺動少 小心是帕金森氏症先兆

一名63歲男患者曾2次小中風，近年走路愈來愈緩慢、肌肉也緊繃，而且右手經常不自主顫抖，拿湯還燙到手，長安醫院神經內科醫師楊聖功診斷為罹患早期帕金森氏症。在服藥一個月後，活動僵硬及手抖、結巴情形都明顯改善，走路也更加穩定，生活恢復自理。

楊聖功指出，帕金森氏症好發於60幾歲，近年來有年輕化趨勢，若發病在50歲，甚至45歲以下，就稱作年輕型帕金森氏症。此病和基因有關，外生活環境因素，飲食、睡眠也有很大影響。很多年輕族群因生活、工作，起居飲食不規律，也可解釋發病年齡提前的現象。

他說，帕金森氏症可透過早期徵兆發現，像是觀察走路狀況，患者一開始都從單側手腳開始發病，所以走路的時候，假設患側在右手，會發現走路時右手擺動變少。另外，患者的表情會變得比較淡漠，眨眼次數較少，尤其在對話當中會發現他眼睛張著很專注看著你，眨眼的反射動作卻不是那麼多。

甚至有些患者的早期徵兆會以頭暈來表現，暈眩、走路不順、下背不舒服、腰背酸痛緊等現象，都有可能是早期帕金森氏症現象。

楊聖功呼籲，帕金森氏症是一種慢性退化疾病，透過早期發現、早期治療，可減緩病程惡化速度，也可減少肺炎、泌尿道感染、容易摔倒等併發症產生。