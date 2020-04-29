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影／胸部長皮蛇痛到不想穿內衣出門 斬皮蛇禁忌是錯誤

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化粘姓婦人帶狀疱疹在右胸復發，痛到連內衣都無法穿，衛福部彰化醫院皮膚科主任郭峰昇說，得過帶狀疱疹病患九成以上不會再復發，旦若再復發，就要檢視自己是不是免疫力持續低下，應及早治療。圖／彰化醫院提供
彰化粘姓婦人帶狀疱疹在右胸復發，痛到連內衣都無法穿，衛福部彰化醫院皮膚科主任郭峰昇說，得過帶狀疱疹病患九成以上不會再復發，旦若再復發，就要檢視自己是不是免疫力持續低下，應及早治療。圖／彰化醫院提供

彰化粘姓婦人一年前曾在腰部長出帶狀疱疹，日前又在右胸復發冒出帶狀疱疹，痛到連內衣都無法穿，衛生福利部彰化醫院皮膚科主任郭峰昇說，得過帶狀疱疹病患九成以上不會再復發，旦若再復發，就要檢視自己是不是免疫力持續低下，應及早治療，才能能避免病程拖更久。

今年61歲的粘姓婦人日前洗澡時察覺右胸乳暈旁有搔癢的感覺，且持續了三天，不過每次抓了抓之後就不癢了，以為是一般皮膚問題而已，索性就放任不管，結果第四天開始竟冒出一點一點的紅斑，原本發癢的地方也伴隨些微的刺痛感，經檢查又是帶狀疱疹。

粘姓婦女說，因為衣服常常摩擦到患部，當時連走路都會痛，連帶影響到工作表現，為了減少皮膚接觸到衣物的機會，期間更是連內衣也不穿就出門，只求能減少疼痛。

粘姓婦人說，一年前她在腰部就長過一次帶狀疱疹且面積相當大，治療兩個多月才痊癒，當時醫師說，長過之後要再復發的機率很低要她不用擔心，沒想到才過一年又被「蛇」纏上。

彰化醫院皮膚科醫師郭峰昇說，帶狀疱疹和水痘病毒相同，只要曾得過水痘，帶狀疱疹病毒就會潛伏在體內神經中，等到人體免疫力低下時，藏在神經中的病毒就可能被激活，進而以帶狀疱疹形式發病。

郭峰昇說，或正在接受化學治療。

粘婦說，當時同事看到她痛得連路都走不好，就說要帶她去找師父斬皮蛇，還一直誇讚師父有多厲害多神奇，她不相信，還告訴同事「另一名同事被你帶去斬了五、六次了，蛇還不是長得好好的！」

郭峰昇說，民間有俗稱「斬皮蛇」的療法，不外乎都是透過儀式，象徵性地斬掉皮蛇的頭部，再敷上草藥，但來路不明的藥物可能會引起皮膚不適形成反效果；另外長輩常告誡長帶狀疱疹不能吃蛋，因為蛇愛吃蛋，會把蛇越養越大，這也是錯誤觀念，引起帶狀疱疹的成因多半是免疫力下降，這時還刻意避開某些食物反而會營養不均衡，這樣病程可能拖得更久。

帶狀疱疹病毒潛藏於人體神經中，有可能在身體任何一個部位冒出，郭峰昇說，要注意的是，若長在眼鼻周圍可能會影響到視力，若長在私密處的話恐引起大小便失禁，都應盡早就醫。

郭峰昇說，現在針對帶狀疱疹的患者有提供最多7天的健保給付藥物，如果症狀嚴重還可選擇自費藥物，效果更顯著，越早服藥越能大幅縮短及減低帶狀疱疹帶來的神經疼痛，更能避免後遺症的產生。

皮膚科 醫師

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