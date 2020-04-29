好悶哪 來個散心一日遊吧

因應防疫，今年夏天恐怕是出不了國了，好不容易盼到的暖暖盛夏又該怎麼輕鬆一下呢？北市的台電魚木花季開始了，近郊三峽大板根螢火蟲也開始閃閃發光。如果，實在悶壞了好想外出用餐，華山文創園區的戶外用餐區是個不錯得選擇。或者，可以到坐落於美麗山林之間的新竹馬武督統一渡假村園區，來個「散心一日遊」。

加羅林魚木 黃白花朵現正盛開

台北市區就有賞花秘境，位於公館台電大樓對面巷弄的溫州公園旁，有一棵台電員工近40年前無心插柳種下的珍貴外來樹種「加羅林魚木」，也是台北市近2000棵受保護樹木中唯一的魚木，黃白花朵現正盛開，不出國就能解賞花的癮。

台電表示，魚木原種在辦公區圍牆內，為提供樹木健康生長空間與方便民眾欣賞，台電主動拆圍牆、遷移電力設備，以不開挖方式設置賞花開放空間及露天涼椅，4月更進一步擴大美化周邊牆面，找來詩人沈花末與插畫家蔡豫寧為台電魚木獨家創作，打造超美賞花空間，而呼應防疫，台電也提醒賞花也要記得保持社交距離。

台電指出，台電魚木位於公館羅斯福路三段283巷30號溫州公園旁，是台電工程單位辦公區，約1983年時兩位在這上班的同仁，誤把珍貴魚木當成菩提樹種下，祈求佛祖保佑台灣電力建設順利，直到一位台大學生經過撿拾花株回學校研究，才發現這棵「菩提樹」其實是來自大洋洲加羅林群島、少見的加羅林魚木，每年4月前後綻放美麗黃白花朵，現已成為賞花與網美打卡秘境。

台電表示，4月是加羅林魚木花季，現正盛開中，歡迎民眾邊賞花，邊搭配4月新落成的台電魚木專屬新詩插畫創作，更有意境，台電也提醒賞花也要記得維持戶外社交距離，而民眾5月起收到的電費帳單也可見台電魚木的美麗身影，進一步收藏魚木的美。

每年的4月中到5月初，都能看火金姑身影。 圖／大板根提供

大板根螢火蟲 跳著求偶舞

「大板根森林溫泉酒店」座落於新北市三峽區，經北二高下三峽交流道，只需25分鐘之內即可擺脫城市喧囂，且這裡訴求還是全台唯一同時擁有「低海拔亞熱帶雨林」與「優質美人湯泉」的自然寶地，而除了芬多精和雨林外，大板根每年夏季的螢光之旅也很受歡迎。

大板根指出，每年的4月中到5月初，是大板根螢火蟲出現的季節，每到太陽下山，一閃一閃的螢火蟲就出現了，在大板根的森林步道區、彩虹橋…都能看見那小小的火金姑身影，跳著讓人驚異的求偶之舞。

大板根表示，今年還推出賞螢生態行程，自即日起至5月3日止，但因本著保護生態的使命，此次活動限大板根住客專屬，每人需另付150元費用。

在華山文創園區內有一條戶外用餐區，既防疫也很愜意。 圖／華山提供

華山文創園區 新增戶外用餐區

受疫情影響，華山文創園區的許多店家也紛紛「出走」到戶外，且園區內也新增了多處戶外用餐區，提供給遊客更舒適的空間，而店家除了陸續推出外帶餐點，方便旅客帶著走，也特別規畫戶外用餐區，讓民眾可以曬曬太陽自然殺菌一下。

雖然不能出國，但華山文創園區還是可以品嘗到多樣異國美食，找一個喜歡的角落坐下來，愜意地喝個飲品，吃吃小點，和朋友輕鬆暢聊，度過最放鬆愜意的美好時光。

新竹馬武督有許多開放設施可暢玩。 圖／馬武督統一渡假村提供

馬武督統一渡假村推散心專案

防疫在家待久了有點悶？不妨動一動揮灑汗水，新竹馬武督統一渡假村即日起推出「散心一日遊」專案，每人只要499元，但加碼贈400元折價券，兒童（6歲以下）每人299元，則可獲得200元折價券，折價券可使用於餐食、飲料、購買黑糖糕及DIY活動。

新竹馬武督統一渡假村園區坐落於美麗山林之間，有廣闊而開放的綠意場地，可減少待在室內時間，除在草原上休憩享受日光浴，還有許多開放設施可暢玩，讓想要遠離城市喧囂與密閉空間的人們，有處難得清靜的世外桃源可去。