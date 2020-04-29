全家便利商店「振興經濟學」第二波！5月會員周末消費滿額送購物金　持悠遊卡消費滿額現折

全家便利商店第一波「振興經濟學」自4月15日上線以來，以多組優惠商品輪番上陣，第二波「振興經濟學」再升級，同時搭上51勞動節連假，5月1日至5月31日推出兩項優惠方案，全家便利商店會員可享周末購物滿500元送200元購物金，另與悠遊卡公司獨家合作，持悠遊卡到全家便利商店消費滿200元現折20元，2項優惠可重複計算，估計此波促銷活動將送出高達10億元的購物金。

雖然截至昨日為止台灣已連續3天零確診，不過大眾仍不能掉以輕心，周末假期宅在家最安心，全家便利商店「振興經濟學」針對會員推出滿額贈購物金活動，5月1日至5月31日每周五、六、日於全台門市單筆消費滿500元且完成累點就送200元購物金。優惠商品包括「Beyond Meat未來漢堡排」原價499元、優惠價299元，購買2盒即可以398元帶回家簡單料理；全家便利商店自有品牌FamilyMart collection鹼性離子水、小分子氣泡水整箱購入可享近5折的優惠；做公益也能享優惠，活動期間內購入「村里平安箱」助弱勢家庭，即可享300元優惠價（原價500元）。

本次「周末滿額贈購物金」活動共5周，每位會員一周限回饋1次，每周限量100萬筆；如遇商品折扣，最終折扣後結帳金額需滿500元；購物金將於6月10日前發放。