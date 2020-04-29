慶祝母親節 高雄捷運媽媽及醫護藥人員免費搭

為慶祝母親節，高捷公司舉辦「2020捷伴護媽咪，溫馨母親月」活動，推出「三人捷伴行，媽媽免費搭」、「醫護藥周日免費搭」及「幸福快遞，溫馨傳情」等活動，感謝媽媽及因為疫情奔波辛苦的各類醫護藥人員。

高捷公司於母親節當日5月10日推出「三人捷伴行，媽媽免費搭」活動，只要媽媽與同行親友（需3人以上同時進站），至服務台主動告知站務人員，其中一位媽媽可享不限里程免費搭乘高雄捷運。

高捷表示，新冠肺炎疫情爆發以來，第一線醫護藥人員無私奉獻，為向所有醫護藥、防疫人員辛勞致意，高雄捷運將在5月每周日推出「醫護藥周日免費搭」活動，至服務台主動告知站務人員，並出示醫事人員執業執照、醫療院所識別證或藥師證等，均可於當日不限里程免費搭乘高雄捷運。

高捷公司也推出「幸福快遞，溫馨傳情」活動，在高捷R9中央公園站設置LED互動愛心牆，當民眾坐在牆前長椅拍照，愛心牆就會出現燈光放閃，民眾於5月1日至5月10日期間前往活動牆面拍照合影，將照片上傳個人臉書並寫下對母親的感言，完成指定任務前100名，不用抽獎即可兌換高捷少女絨毛束口袋一個。活動詳情可至高捷公司官網（https://www.krtc.com.tw/）或FB粉絲團（https://www.facebook.com/krtco/）查詢。