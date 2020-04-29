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市售零食 抽驗百件有兩件標示或添加物不符規定

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導

市售零食包裝吸睛，但部分產品可能標示不實或防腐劑超標情形。衛福部食藥署公布今年度市售兒童食品稽查專案結果，其中每百件零食約有兩件違規，違規樣態包括防腐劑超標、熱量標示錯誤、外包裝標示使用天然色素但卻使用人工色素等。

衛福部食藥署今年度責成地方衛生局，在百貨公司、超商、傳統市場、雜貨店等處抽驗397件兒童食品，檢驗其中防腐劑、著色劑、甜味劑、抗氧化劑及二氧化硫等添加物含量以及包裝標示，有八件（2%）零食不符規定。其中包括有涼糕驗出過量的苯甲酸、有糖果驗出不得檢出的去水醋酸、有餅乾與軟糖檢出煤焦色素但包裝卻沒標或誤標為天然色素、有玉米菓營養標示熱量數值錯誤等。

林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海表示，食品防腐劑是防止食物因微生物及黴菌作用引起食品腐敗變質，有機防腐劑的毒性比無機防腐劑低。常見的有機防腐劑依毒性由高至低排列，依序為去水醋酸鈉、苯甲酸類、對羥基苯甲酸酯類、山梨酸類。

其中，去水醋酸鈉無味道，不會影響食物本身風味，依規定僅能用於乾酪、乳酪、奶油及人造奶油，但常見被濫用於發糕、布丁、麵包、粉圓、芋圓等。食用過量可能引起腹痛、腹瀉等腸胃道不適症狀。

苯甲酸又稱安息香酸，毒性稍低，且能於吞下肚後九到15小時內隨尿液排出，因此未過量的苯甲酸對健康者無害。不過苯甲酸會經由肝臟代謝，因此器官尚未發育完全的孩童、肝功能不佳者應減少食用，特別是孩童，有研究顯示長期攝取苯甲酸，可能增加過動風險。

顏宗海表示，防腐劑與其他食品添加物是否過量，通常難以用肉眼辨識，因此消費者選購時宜盡量選擇信譽良好的商家。防腐劑多為水溶性，因此如果購買的食物可用水浸泡，宜浸泡約40分鐘再將水倒去，以減少防腐劑殘留量。

防腐劑 零食

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