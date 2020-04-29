防疫100天／改騎機車、開車 疫情結束恐怕「回不去了」

新冠肺炎疫情對交通部推動多年的公共運輸及環保署的減碳計畫而言，可能是一次重大挫折。有人放棄搭公車、捷運改騎機車或開車，承認「回不去了」，也有人覺得現在油價很低從兩輪族變成四輪族。環團指出，經濟活動因疫情減少，台灣整體碳排仍有機會降低，但將大眾運輸作為主要交通工具才是減碳解方。

家住台北市的凱莉說，3月以後身邊真的很多朋友為了接送小孩或與鄰居共乘而買車，她的雙北1280元吃到飽定期票四月分到期後，也決定不續購，因為已改騎摩托車載五歲多的小孩上幼兒園。過去轉乘兩班公車單程要花一個小時，如今只要半個小時。雨天稍嫌不便，就請假不上學。

全家一起的出門模式也改變，因為凱莉的媽媽擔心兩大兩小在捷運、公車上易被感染，暫借他們一輛車。現在假日直接開車出遊，兩個學齡前的孩子最開心。凱莉說，自己恐怕也「回不去了」，疫情過後可能會繼續騎摩托車。但在台北市要租停車位，養車要繳汽燃費、牌照稅等，成本高，暫時不在他們的選項內。

台灣反禁二行程聯盟副召集人Ray說，原本天天騎機車出門，疫情發生這陣子反而不騎車了，因為天氣不好、油價又便宜，「乾脆都把汽車開出去」，油錢約比以往少四成，省下很多錢。

Ray還說，最近跟計程車司機聊天，幾乎都抱怨生意不好，「因為大家都開汽車出門，反正油價低，不開白不開」。有些人是擔心感染病毒，才不想搭大眾交通工具。雖然騎機車也不用人擠人，很多朋友還是開汽車，「以前油價太貴不敢隨便開出去，現在OK，好開」。Ray說等到疫情結束、油價漲回來，就會回復正常生活。

地球公民基金會副執行長蔡中岳說，民眾這段期間不搭大眾交通工具很合理，但當大家一起開車、騎車，就很容易找不到停車位，甚至回到過去台北沒有捷運、公車又不發達時常常塞車的情形。根據他觀察，台北壅塞狀況已逐漸浮現。蔡中岳認為，交通碳排量可能增加，但經濟活動也因疫情減少，台灣整體碳排仍有機會降低。

環保署環管處長蔡玲儀說，疫情發生之後，環保署就很關心注民眾會不會減少搭乘大眾交通工具，目前還在搜集近期用油、用電量是否增加，才能分析排碳情況。

交通部說，疫情期間是非常時期，短時間會增加私人運具使用，以減少傳染，但是疫情過後，公共運具有高乘載、安全的優勢，交通部仍會持續獎助與建設公車、捷運、鐵路。交通部也希望在疫情期間購買或開始使用私人運具的民眾，在疫情過後仍以公共運具為主，私人運具適度使用。