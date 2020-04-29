單側聽損民眾身障資格被排除 立委莊競程籲修改標準

一耳聽得到、一耳聽不到的單側聽損民眾，有聽障的事實，卻被排除身心障礙資格，嚴重影響工作權，台中市立法委員莊競程最近接獲陳情，表示將要求檢討以優耳（聽力最好的耳朵）判定，聽力要達55分貝以上才符合申請殘障手冊資格的條件，以爭取合理權益。

莊競程說，據中華順風耳之友協會理事長陳惠琪指出，國內每1000名兒童中就有3名單側聽力損失，但目前單側聽損，在身障量表判定為正常，無法列入身心障礙者，申請不到身障手冊，也無法獲得電子耳、助聽器或是FM系統等輔具補助等相關資源；希望將單側聽損者納入身心障礙資格，並修改現行身心障礙者鑑定辦法，放寬認定標準。

陳惠琪說，單側聽損者聽不清楚他人說話聲音，或因所聽取的聲音響度較小，常需要對方重複所說的話，或要求他人說話大聲一點，久而久之造成不太願意與人交談或溝通的情形，影響社交與自身情緒。

莊競程指出，單側聽損者，在工作上或是社交上屬於弱勢族群，聽障鑑定重點在優耳聽力要達55分貝以上才符合申請殘障手冊資格。如一耳全聾，但另一耳的聽力不到55分貝以上，仍未達申請身心障礙手冊的標準，他將協調衛福部提出身心障礙認定標準的修正。

根據統計，國內一年新增的單耳聽障人數大約3000人左右，為避免引起其它障礙越來越嚴重，耗費更多的社會成本，莊競程認為，應早期協助，例如國民及學前教育署有視障及聽障資源中心，可針對單側聽損的學童及早提供輔具及教材，而非等到高中教育。

他打算提案，將單側聽損加進教師身障知能訓練的課程，送到今年六月的身心障礙鑑輔大會討論，希望在求學過程中，提升老師的身障知能，以減少孩子遭受不必要的誤解和傷害。