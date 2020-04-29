口罩產量暴增卻沒人排隊？ 網點出關鍵：有效分流
新冠肺炎疫情擴散，前陣子許多民眾會在藥局前排口罩，不過近期有網友卻發現要買口罩時，藥局前竟沒有排隊人潮，一看口罩app一間藥局就有兩三千個口罩，於是好奇「沒人排口罩了嗎？」。
一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，前幾天去藥局買口罩，門外沒人排隊本以為已售完，沒想到老闆看到他要走了趕緊大喊「還有口罩」，隨後他看了口罩app每間還有兩三千的口罩庫存，於是相當好奇「現在不用排口罩了嗎？」
網友紛紛表示，「各藥局都有庫存」、「你現在才發現啊，早就沒排了」、「有政府，超心安」、「目前是超商最多，排藥局變少很合理」，不過有網友表示，「每一輪的前幾天還是要排」。
有網友則認為，這是有效分流的成果「超商搭咖啡買一送一，有效分流」、「這才是有效率的成果，藥局的庫存可以實名制散賣，馬上有需要的人可以進藥局用健保卡直接買一兩個，不用被其他沒有立即性需求只是先全部買起來的人拖著買不到」、「還不是靠阿北的口罩販賣機分流」。
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