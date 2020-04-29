口罩產量暴增卻沒人排隊？ 網點出關鍵：有效分流

新冠肺炎疫情擴散，前陣子許多民眾會在藥局前排口罩，不過近期有網友卻發現要買口罩時，藥局前竟沒有排隊人潮，一看口罩app一間藥局就有兩三千個口罩，於是好奇「沒人排口罩了嗎？」。

2020-04-29 09:57