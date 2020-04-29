新冠100天！防疫宅在家 做什麼可以消滅無趣生活？

台灣在1月21日出現第一例確診個案，新冠肺炎肆虐至今，已累計至4百29名確診個案，居家檢疫、隔離與自主健康管理人數，更是不計其數。疫情讓許多民眾被下禁足令，宅在家最能解悶、打發時間的方式，大多離不開電視、電腦、電動與手機等電子產品。

就讀法國巴黎大學華語教學系的林姓女研究生，3月20日飛抵台灣。檢疫期間，林女透過玩連線遊戲、追影集、看紀錄片、看新聞等方式來排遣時間。目前已解除居家檢疫，仍持續待在家中繼續享受防疫悠閒時光。

林女說，現在除購買三餐需要出門，多數時候仍待在家中，購買Switch遊戲機與健身環，作為室內運動的替代品，也降低出門運動可能被感染的風險。此外，因為疫情的緣故，巴黎大學正在停課狀態，也把握防疫閉關期間撰寫論文。

從美國返台的陳姓男子，返家後進行居家檢疫，從屏東縣政府提供的「安心休閒包」申請Hami Video影劇館，在檢疫14天中每天挑選兩部電影，也觀賞28部近期的熱門電影。陳男說，若電影看膩了，手機遊戲也是解悶的好選擇。

熱愛運動陳男表示，如果14天檢疫都依靠電影或遊戲，還是會感到煩悶，他會在家中做簡單的徒手健身，網路上都有教學資源可善用。

如果不想14天都沉浸在螢幕上，仍可玩桌遊、閱讀閒書、做模型，甚至打掃居家環境。

住台北的蘇姓牙醫平常工作繁忙，沒有太多時間能從事休閒活動，受到疫情衝擊，掛號病人減少，許多定期回診的病患也將時間後延，因此空出許多時間。