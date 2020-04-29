9旬阿嬤摔倒腰痛不已 新式脊椎內視鏡神經減壓術傷口小

台南一位九旬高齡阿嬤，摔倒後腰痛到沒法走路，就醫診斷為脊椎問題，但因年紀過大加上有高血壓、心臟肥大，不太敢接受開刀。醫師後來建議她接受新式脊椎內視鏡神經減壓術，以小傷口處理因脊椎滑脫造成的神經壓迫，讓阿嬤不再痛不欲生，也避免傳統手術大傷口的高風險。

收治病例的活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬表示，患者出現嚴重腰痛，來院前，吃藥打針都沒緩解。再經檢查診斷後確認，患者是因脊椎滑脫引起脊椎第四、第五節（L4-5）椎間盤突出，突出的椎間盤並壓迫神經，造成患者腰痛，甚至痛到沒法走路。

楊椒喬指出，考量患者的超高齡，加上有高血壓及心臟肥大問題，若採用傳統融合手術，手術及麻醉時間太長，加上傷口長達15至20公分，不僅術中即有更高風險，且老人家較不耐受術後恢復期過久，因此建議她接受新式脊椎內視鏡神經減壓術，這項手術為自費。