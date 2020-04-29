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9旬阿嬤摔倒腰痛不已 新式脊椎內視鏡神經減壓術傷口小

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
超高齡阿媽因脊椎滑脫造成的神經壓迫，出現嚴重腰痛，痛到沒法走路。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供
超高齡阿媽因脊椎滑脫造成的神經壓迫，出現嚴重腰痛，痛到沒法走路。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

台南一位九旬高齡阿嬤，摔倒後腰痛到沒法走路，就醫診斷為脊椎問題，但因年紀過大加上有高血壓、心臟肥大，不太敢接受開刀。醫師後來建議她接受新式脊椎內視鏡神經減壓術，以小傷口處理因脊椎滑脫造成的神經壓迫，讓阿嬤不再痛不欲生，也避免傳統手術大傷口的高風險。

收治病例的活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬表示，患者出現嚴重腰痛，來院前，吃藥打針都沒緩解。再經檢查診斷後確認，患者是因脊椎滑脫引起脊椎第四、第五節（L4-5）椎間盤突出，突出的椎間盤並壓迫神經，造成患者腰痛，甚至痛到沒法走路。

楊椒喬指出，考量患者的超高齡，加上有高血壓及心臟肥大問題，若採用傳統融合手術，手術及麻醉時間太長，加上傷口長達15至20公分，不僅術中即有更高風險，且老人家較不耐受術後恢復期過久，因此建議她接受新式脊椎內視鏡神經減壓術，這項手術為自費。

楊椒喬說，新式脊椎內視鏡神經減壓術的特點包括：可透視、傷口小、出血量少及恢復快。在高精密脊椎內視鏡直視下，安全的夾除壓迫神經的突出椎間盤，讓患者馬上感覺不痛，效果立竿見影。以微創套管小範圍將肌肉層分開，傷口不到1公分，降低對神經組織肌肉的傷害，出血量又少，對原本普遍有肌少症的老人家而言，不僅降低術中風險，加上手術時間平均只需1至2小時，術後更大幅縮短恢復期。90歲阿嬤術後隔天就出院，腰痛緩解，慢慢恢復正常生活品質。

活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬說明新式脊椎內視鏡神經減壓術的特點，包括：可透視、傷口小、出血量少及恢復快。記者徐如宜／攝影
活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬說明新式脊椎內視鏡神經減壓術的特點，包括：可透視、傷口小、出血量少及恢復快。記者徐如宜／攝影

患者 手術 高血壓

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