9旬阿嬤摔倒腰痛不已 新式脊椎內視鏡神經減壓術傷口小
台南一位九旬高齡阿嬤，摔倒後腰痛到沒法走路，就醫診斷為脊椎問題，但因年紀過大加上有高血壓、心臟肥大，不太敢接受開刀。醫師後來建議她接受新式脊椎內視鏡神經減壓術，以小傷口處理因脊椎滑脫造成的神經壓迫，讓阿嬤不再痛不欲生，也避免傳統手術大傷口的高風險。
收治病例的活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬表示，患者出現嚴重腰痛，來院前，吃藥打針都沒緩解。再經檢查診斷後確認，患者是因脊椎滑脫引起脊椎第四、第五節（L4-5）椎間盤突出，突出的椎間盤並壓迫神經，造成患者腰痛，甚至痛到沒法走路。
楊椒喬指出，考量患者的超高齡，加上有高血壓及心臟肥大問題，若採用傳統融合手術，手術及麻醉時間太長，加上傷口長達15至20公分，不僅術中即有更高風險，且老人家較不耐受術後恢復期過久，因此建議她接受新式脊椎內視鏡神經減壓術，這項手術為自費。
楊椒喬說，新式脊椎內視鏡神經減壓術的特點包括：可透視、傷口小、出血量少及恢復快。在高精密脊椎內視鏡直視下，安全的夾除壓迫神經的突出椎間盤，讓患者馬上感覺不痛，效果立竿見影。以微創套管小範圍將肌肉層分開，傷口不到1公分，降低對神經組織肌肉的傷害，出血量又少，對原本普遍有肌少症的老人家而言，不僅降低術中風險，加上手術時間平均只需1至2小時，術後更大幅縮短恢復期。90歲阿嬤術後隔天就出院，腰痛緩解，慢慢恢復正常生活品質。
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