高溫可達30度！吳德榮：各地晴朗逐日暖 日夜溫差大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨冷空氣減弱，北部低溫回升，但東半部及中南部因「輻射冷卻」作用增強，低溫反較昨晨略降。

截至上午5時07分各平地(海拔200公尺以下)的最低氣溫，北部16度(桃園大溪區16.3度)、中部17度(雲林崙背17.1度)、南部18度(高雄內門區17.7度)、東部15度(花蓮壽豐14.6度)。台北市20度(大安區19.6度)。

他表示，根據最新(28日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天至週五各地晴朗穩定、氣溫逐日緩升，白天微熱早晚涼，日夜溫差大；午後雲量略增、山區偶有零星微量降雨的機率。今日氣溫北部17至30度、中部17至32度、南部18至34度、東部15至31度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週六至下週一(2至4日)水氣逐日漸增，大氣不穩定度逐日提高；天氣變化不大，白天仍偏暖微熱，午後雲量增多，山區有局部短暫陣雨的機率。下週二(5日)鋒面接近、大氣不穩定；天氣仍偏暖，午後對流發展，有陣雨或雷雨發生的機率。