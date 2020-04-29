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「作夢也陳時中」抗疫百日焦慮感增 醫師：釋放壓力鍋

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
醫師指受到疫情影響，民眾焦慮度增加，建議多找其他替代的事情來做，如做瑜珈、體操、簡單的肢體運動，或到戶外人少的空曠處走走。記者游明煌／攝影
醫師指受到疫情影響，民眾焦慮度增加，建議多找其他替代的事情來做，如做瑜珈、體操、簡單的肢體運動，或到戶外人少的空曠處走走。記者游明煌／攝影

「每一小時就會揪心一次，新聞不想看又不得不看，心情變得很不安定！」基隆市的林小姐說，她每天都處在焦慮的心情，疫情充滿不確定性，連「作夢都是夢到陳時中開記者會」。精神科醫師說，從疫情爆發後，從看診的民眾發現焦慮度提高，隨著疫情發展不同階段有不同的焦慮感，建議民眾調適身心釋放壓力，才不會像「水煮青蛙」、「壓力鍋」爆開。

基隆長庚精神科醫師陳枻志說，因為一般民眾不太敢到大醫院，門診雖沒有明顯增加，但從回診的民眾發現，因為疫情充滿不確定性，到後來各地都喊出要封城演練，因為對未來疫情充滿不確定性，又沒有疫苗可打，都讓民眾的焦慮度很高，而且不同階段有不同的焦慮，比如從一開始煩惱買不到口罩，接著排隊去領口罩擔心群聚，到現在敦睦艦隊每天都有新的發展，讓民眾的心揪著。

陳枻志表示，老人家的焦慮最明顯，因為一方面擔心自己染病，又怕拖累家人，以前都會去里辦或社區活動中心唱唱跳跳，現在不能去，每天待在家不敢出門，像「水煮青蛙」、「壓力鍋」一樣，都繃得很緊，「資訊太多反而增加焦慮」。

陳枻志建議四項紓緩壓力的方式，首先是減少看新聞的次數，掌握必要訊息即可，第二找其他替代的事情來做，如做瑜珈、體操、簡單的肢體運動，到戶外人少的空曠處走走，第三不要寄託在吃安眠藥、抽菸、喝酒，第四可以利用食物來穩定情緒，如多吃深海魚。

衛福部立基隆醫院精神科醫師張迺榮說，「過度的資訊反而是壓力」，民眾接收疫情新聞的管道太多，「負面的情緒」不斷受到刺激，很容易「一小時就緊張一次」，因此建議不要一直在疫情的氛圍裡，要維持住基本的固定作息，調適、放鬆心情可從身心兩方面下手，在家裡每天做體操動一動或到空曠處吸引新鮮空氣。

張迺榮表示，當有煩燥不安的情緒，可以閱讀、聽音樂、看書，不要一直陷入「會不會被傳染」的思維裡，現在民眾對疫情太敏感，要吸收專業的資訊就好。當快受不了時，盡量找朋友電話傾訴，也許沒法解決問題，但講出來可以釋放不安的情緒，避免壓力的累積，也可以向心理諮商精神科求助，才不會讓壓力鍋爆開。

疫情 基隆 醫師

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