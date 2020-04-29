口罩防疫100天 聽聽這些人買口罩的心酸

拿著衛福部疾管署官版口罩地圖，高雄的王小姐走進一家地圖上標示還有300個存量的藥局，當時是上午11點多，口罩地圖上標明這家藥局賣到中午12點。可是，藥師告訴她沒有多少口罩，暫不賣了，下午再來。已經跑了幾家藥局的王小姐近似哀求的請店家把口罩賣給她，店家堅持原則，不理她的拜託。

她說，店裡另一人走過來，把她「推」到櫃台內指著電腦螢幕對她說，真正的口罩存量並不是口罩地圖上的數目，口罩地圖不準。那時店內其他顧客勸她不要為難藥局。「天啊！不就買幾片口罩！怎麼我像個壞人一樣？」王小姐覺得很委屈。

她說，農曆春節之前買了5盒口罩，自己留一盒，其他給家人。在中央政府全面管制口罩配售之前，她雖還有口罩，可是心很慌，不知道疫情要持續到什麼時候，於是只要出門看到藥局，一定進去問有沒有口罩，「到美濃、旗山走走時，一看到藥局照樣問，後來在市區一家較小的藥局買到一袋零裝的。」她還是覺得不放心，開始排隊買口罩之後，也去排隊，可是總排不到，直到可以網購，每14天買9片，才趕忙「補貨」。

做業務的張小姐，經常跑遍高雄市，也是隨處找口罩的人，她說有一次從岡山回市區，沿路看口罩地圖，每看到藥局上的「0」，都有怵目驚心的感覺。她從省台一線南下，經過橋頭、楠梓到左營，看到一社區有5家藥局仍有存量，趕忙進社區找，好不容易找到其中一家，但找到車位停好車正在走過去，藥局的招牌燈熄了，接著是「刷啦」鐵門拉下，「當下有點想哭！」她打起精神，又找到一家存量最多的，但店家告訴她，天晚了，不賣了，明天再來。

當張小姐決定放棄並走回停車處，經過一家燈還亮著的小藥局，試著進去問，藥師不等她問就說還有口罩！她立即購買。她走出藥局時，有一名急匆匆停下摩托車的婦女問她：「這家口罩還有嗎？」張小姐點點頭，婦人快步走進藥局買兩份口罩，然後邊走邊打行動電話大聲說：「買到了！買到了！」

在高雄市政府工作的洪小姐說，眼見家中口罩愈來愈少，多次利用中午休息時間出去買口罩，但都買不到！因為上午9點開賣的早賣完了，下午2點開賣的門口一直大排長龍，她1點半得回去上班，那有辦法排隊？還好洪小姐的先生找到一家熟悉的藥局，這家藥局撥一些數量讓上班族街坊前一晚預約，第2天不必排隊，洪小姐才解除買不到口罩的焦慮感。

隨疫情擴大，中央流行疫情指揮中心規定搭長途客運一定戴口罩，高雄國光客運遇到年輕男子沒有戴口罩，依規定不能上車。國光客運公司人員說，年輕人著急問那裡買得到口罩？但口罩已經管制，想買也不一定買得到。國光客運為乘客量額溫的小姐悄悄走回辦公室拿一片口罩遞給年輕人，年輕人忙不迭的道謝。