在家工作最可怕後遺症！亂吃＋發胖 5招讓你WFH不長肉

最近許多人都啟動在家上班（Work From Home），居家工作其實很考驗自制力，不僅得要抵抗家裡其他各種誘惑，如電視、電玩、發懶、甚至是小孩的干擾，但最可怕的後遺症，應該就是在家工作時，可能會隨時都在吃東西，或是嘴饞亂吃，甚至拿起手機就叫外送，導致身材不自覺的發胖，之前辛苦維持身材的成效，都消失了。

面對在家工作，或因為更長時間在家中，導致不自覺地持續吃東西，該怎麼辦呢？美國有營養師就提出以下5招建議，避免在家工作時，持續亂吃。

一、不要邊工作、邊吃飯

在家上班時，比較能控制自己的時間，但也有不少人會邊工作，邊吃飯，其實會建議，吃飯與工作的時間，要完全分開，這樣身體才會記得了好好吃飯，並且專心消化，有了飽足感後，再持續工作，才不會想亂吃東西。

二、規畫好每天餐點內容

平常在公司，吃飯都是同事揪，臨時才想說要吃什麼餐點，但在家上班時，因為時間比較多，可以先規畫好三餐的內容，讓自己的心情有所準備，也會知道會吃什麼東西，避免亂吃。

三、工作場所不要亂放食物

在家上班時，工作場合與休息場合要儘量分開，工作場合讓自己不要分心，所以周遭勿放任何食物、或是讓自己分心的東西，才能讓自己專心工作，避免干擾。

四、維持上班時的飲食習慣

如果平常在公司上班時，會是什麼飲食習慣，那麼在家時就要維持，譬如説，平常會帶便當，中午在公司用餐，在家時，也要前一晚弄好便當，同樣用餐。重點是，維持一樣的飲食習慣，才不會隨便亂吃。

五、補充飲水