放寬！無薪假薪資補貼 老闆配偶、直系血親能申請了
新冠肺炎疫情衝擊，無薪假人數在上周已飆升至1.8萬多人，原本勞動部針對無薪假勞工推出的「安心就業計畫」薪資補貼，明訂雇主配偶與直系血親不能申請，但實施1個月以來，有小型家族企業陳情、也有立委關切，勞動部今公告放寬，開放讓雇主的配偶、直系血親也都能申請薪資補貼。
勞動部在3月底推動「安心就業計畫」，補貼無薪假勞工薪資差額5成，最高可領1.1萬元，但民眾黨立委賴香伶日前在立院質詢時點出，台灣有許多中小型的家族企業，勞雇雙方就是父子、配偶等親屬關係，政府不該直接認定他們就是在偷政府的錢，將其排除於申請薪資補貼資格之外。
勞動部今公告修正「安心就業計畫」，取消雇主配偶與直系血親不得請領的資格限制。勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌解釋，近來接獲民眾陳情，考量有些家族企業的勞雇關係早就存在於計畫推出之前，不該排除遭受疫情衝擊而減班休息的家族企業勞工，但他強調，需要簽署切結條款，證明確有雇傭關係。
至於「安心就業計畫」上路至今1個月，截至昨天只有1398人領取薪資補貼，陳世昌說，因計畫規定勞雇雙方協商減班休息時間為30日以上、經地方主管機關列冊通報，才能申請，目前才上路剛滿1個月，後續可再觀察申請人數。
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