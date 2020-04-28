《遠見雜誌》USR大學社會責任獎 東海大學獲首獎

教育部推動「大學社會責任實踐計畫」，《遠見雜誌》舉辦第1屆USR大學社會責任獎，鼓舞落實社會實踐行動方案。昨天評選結果出爐，近百件方案報名角逐，東海大學USR深耕型計畫「青銀共創、樂齡樂活：台中市西屯區優質高齡支持系統之建立與協作」獲得「生活共榮組」首獎榮譽。

東海大學校長王茂駿表示，這是繼日前獲2020泰晤士世界大學影響力排名全國第三、私校第一，及天下USR大學公民調查中「環境永續」私校第一、整體調查獲佳績後，再度受到肯定之榮耀。

遠見雜誌「USR大學社會責任獎」今年分設「生活共榮」、「產業共創」、「生態共好」3大主題，最終選出2件首獎、6件楷模獎，評選標準從對社會貢獻度、價值、策略力及影響力評比。

遠見天下文化事業群創辦人高希均頒獎給東海校長王茂駿，他表示，東海在校務發展看重「社會、經濟、文化、生態」四大永續。在社會永續方面，師生一直以來積極走進社區，投入銀髮族的樂齡樂活、兒少青的全人培力、環境品質與健康福祉等議題，獲「生活共榮」組首獎殊榮，是對東海USR團隊的肯定。

東海大學USR深耕型計畫在董事會全力支持下，由總主持人、副校長詹家昌執行，以「開放式養生村」推廣在地老化高齡服務支持系統，發掘高齡政策、社區高齡服務、跨世代共好共老。評審團對方案的評語「六大構面串連產官學七大資源，突破類似計畫目標單一弊病，全面完整」，是獲首獎的主因。

王茂駿指出，副校長詹家昌及團隊教師，串連台中榮總醫療資源及科技廠商技術指導，歷經1年多努力成功建置功能齊備的青銀智慧行動車，並結合健促活動與相關設施，實際改善社區老人的健康。

東海大學也結合聯合國永續發展目標（SDGs） 回應國際社會主流關懷與評鑑趨勢，編製社會責任報告書並利用SROI社會投資報酬率分析，建立USR的中長期效益評估與循環改進機制，將打造高齡友善社區，並與社區長者共同成功實踐「在地老化、健康老化」之長期目標。

東海未來將和「東海智慧轉型中心」執行長、也是東海傑出校友黃齊元合作，成立社企平台，並將朝向「智慧化、資本化、國際化」邁進，廣泛鏈結企業、金融業與外國資源。