亞東醫院新推快速通道 掃瞄QR Code更安全

進入醫療院所需檢核旅遊史與接觸史（TOCC），為降低接觸感染風險，亞東醫院推「快速通道」，只要加Line好友就可線上預先填寫及掃瞄QR Code入院，看診更安全便利。

亞東醫院表示，因應疫情，中央流行疫情指揮中心指示進入醫療院所都需檢核TOCC，只是多數醫院是以紙本方式讓病人填寫，不僅浪費紙張且不環保，還有填寫時接觸感染風險。

亞東醫院表示，經醫院資訊處自行開發Line社群軟體的好友功能，可同時綁定實名制與TOCC檢核等功能，透過Line好友可線上填寫健康聲明書等功能外，還可整合預約掛號、慢籤領藥預約、門診/領藥/抽血等進度查詢、電子支付，以及定期推播防疫小常識、健康活動等功能。

亞東醫院表示，民眾只要上亞東醫院官網就能在頁面上加入好友，申請門診、陪探病或是洽公的民眾都可於線上填寫TOCC，不僅降低接觸感染風險，掃瞄QRCode走「快速通道」入院，免檢核身分證或健保卡，看診更快速及安全便利，入院實名制與TOCC一次搞定。