疫情當下更需報導 全球華文永續報導奬徵件開跑

新冠肺炎疫情肆虐全球，迫使人類活動大停擺，連帶引發不少對環境保護的反思。由TVBS信望愛永續基金會主辦，專注鼓勵生態、永續議題報導的「全球華文永續報導獎」今天宣布，不畏疫情發展，將如期舉行第四屆徵件活動。凡去年七月一日起至今年六月底間完成的華文作品，都可於六月底前提出報名，最高將有機會奪得20萬元獎金。

「全球華文永續報導奬」是國內第一個以生態文明為主題的報導獎。由TVBS信望愛永續基金會主辦，世新大學協辦，聯合報系願景工程為合作夥伴。

疫情爆發以來，國內外許多大型活動幾乎取消或延期。TVBS信望愛永續基金會執行長阮淑祥有感於疫情嚴峻當下，媒體記者仍不畏艱難持續堅守一線報導，提供最新的疫情進展，決定今年的「全球華文永續報導奬」如期舉辦，更鼓勵大眾一同持續觀察、紀錄這場瘟疫災難，將帶給人類和地球什麼樣的衝擊或喘息。

「全球華文永續報導奬」今年徵件口號為：住她、啃她、怎樣感謝她。TVBS信望愛永續基金會表示，會以此做宣傳是因為，新冠肺炎就像一個警世預言，讓人深刻體會地球生病了，人類與自然密不可分，此時此刻正是該付出行動的時候。

TVBS信望愛永續基金會指出，疫情雖讓人類的碳排放暫時下降，空氣品質獲得改善，但同時也帶來負面的影響，例如塑料垃圾增加；因為疫情，人們開始思考如何與環境、生態和諧共存，人類的生活模式將如何調整改變，各行各業受疫情衝擊衍伸的新生活方式，例如學校採遠距教學、醫院實施醫療分流等，都將成為今年報導的熱門議題。

一如往年，今年全球華文永續報導奬同樣設有專業組和學生組，各有平面、影片（長）、影片（短）、融媒體類等八個類組獎項，總獎金超過130萬元，其中融媒體類的首奬奬金為國內最高，專業組20萬元、學生組5萬元。

徵件期間即日起至六月底止，凡去年七月一日起至今年六月底間完成的華文作品，都可向主辦單位提出報名，詳細辦法請見官網：https://www.newsaward.org/。