住警器該買偵熱or偵煙？內行人曝「這樣裝」最安全

台北市錢櫃KTV林森店上周日（26日）發生火警造成多人死傷，也喚起民眾對於防災的意識，這讓一名網友好奇詢問「住警器要買偵熱型還是偵煙型」，貼文一出立刻掀起熱議。

原PO在PTT發文提及，「火災發生的時候是熱先感應還是煙，不過熱誤判的機會比較少，因為室內溫度很難高過50度，超過50度應該就很穩，還是抓煙比較準呢？因為煙往上衝好抓很多，想問各位鄉民怎麼看呢？」

貼文一出，網友認為廚房裝偵熱，客廳、房間裝偵煙較適宜，「偵煙式探測器比較靈敏」、「廚房裝偵熱式，客廳、房間裝偵煙式」、「一般房間跟客廳放偵煙式，出事反應比較快，不過要避開空調出風口跟神壇，廚房建議偵熱式比較不會誤報，安裝位置原則上都是天花板比較好」、「廚房跟神明廳才要用偵熱的 ，如果用偵煙會很容易誤動作」、「只有廚房才偵熱，法規規定的」。

根據內政部消防署指出，因廚房平時就有炒菜之油煙，為了避免離子式或光電式住宅用火災警報器誤動作，故類似廚房平時會產生煙粒子之場所，用定溫式住宅用火災警報器較為適宜。

此外，住宅用火災警報器應設在寢室、廚房、樓梯，至於走廊部分，非屬前3款規定且任一樓層有超過7平方公尺，居室達5間以上者，也需設置。