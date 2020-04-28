去年兒虐通報數創史上新高 第1名虐兒工具是拳頭

今天是「428兒童保護日」，家扶基金會今指出，據衛福部資料顯示，2019年兒童少年保護通報案件高達7萬3973件，開案人數也來到高峰1萬1113人，家扶邀藝人黃子佼、孟耿如一起打造「受虐兒的總和-小芙」雕像，即日起至5月10日於台北社會創新實驗中心、5月11日在南港CityLink展出，另發起「#我看見疼痛你重現笑容」社群挑戰，盼喚起大家關注兒虐議題。

家扶基金會表示，2019年兒虐通報案件達7萬3973件，等於平均每天超過200件，開案人數也達1萬1113件，受虐兒紹中有約4成6屬於身心虐待，2成7為不當管教。

家扶基金會社會資源處長林秀鳳指出，根據家扶實務調查，虐童前10大工具分別是拳頭與掌摑、衣架、皮帶、木棒、不求人、愛的小手、腳(踹)、水管、菸(燙)及雞毛撢子;兒少最常受虐的部位則包括手臂、背部、大腿、小腿、臀部等。

林秀鳳說，身體、心理虐待甚至照顧疏忽，都是虐待，大家可以多一份敏感度，她曾遇過孩子不願坐在椅子上，詢問下才知道孩子屁股被打得滿是瘀青，坐下就疼痛不已，她舉例，像是大熱天仍穿長袖衣服、成績一落千丈、性格劇變的孩子，都可能隱藏受虐警訊。

家扶基金會解釋，去年通報創新高，原因有二，一是越來越多人有通報意識，另一個原因則是社會安全網強化了責任通報。

為了讓大眾同理受虐兒創傷，並站出來為受虐兒少發聲，家扶在今天發起「#我看見疼痛你重現笑容」社群挑戰，呼籲民眾以捐款方式撫平受虐兒傷痛，或以社群照片串聯回響，讓更多人關注兒虐議題。