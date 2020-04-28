快訊

錢櫃3家分店安檢不合格 北市府開鍘各罰12萬

約談林森錢櫃店經理 消防包商：陸續斷水線曾修警報器

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年兒虐通報數創史上新高 第1名虐兒工具是拳頭

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
藝人黃子佼（右二）、孟耿如（右）登記結婚後，下午首度合體出席家扶基金會公益活動。記者曾學仁／攝影
藝人黃子佼（右二）、孟耿如（右）登記結婚後，下午首度合體出席家扶基金會公益活動。記者曾學仁／攝影

今天是「428兒童保護日」，家扶基金會今指出，據衛福部資料顯示，2019年兒童少年保護通報案件高達7萬3973件，開案人數也來到高峰1萬1113人，家扶邀藝人黃子佼、孟耿如一起打造「受虐兒的總和-小芙」雕像，即日起至5月10日於台北社會創新實驗中心、5月11日在南港CityLink展出，另發起「#我看見疼痛你重現笑容」社群挑戰，盼喚起大家關注兒虐議題。

家扶基金會表示，2019年兒虐通報案件達7萬3973件，等於平均每天超過200件，開案人數也達1萬1113件，受虐兒紹中有約4成6屬於身心虐待，2成7為不當管教。

家扶基金會社會資源處長林秀鳳指出，根據家扶實務調查，虐童前10大工具分別是拳頭與掌摑、衣架、皮帶、木棒、不求人、愛的小手、腳(踹)、水管、菸(燙)及雞毛撢子;兒少最常受虐的部位則包括手臂、背部、大腿、小腿、臀部等。

林秀鳳說，身體、心理虐待甚至照顧疏忽，都是虐待，大家可以多一份敏感度，她曾遇過孩子不願坐在椅子上，詢問下才知道孩子屁股被打得滿是瘀青，坐下就疼痛不已，她舉例，像是大熱天仍穿長袖衣服、成績一落千丈、性格劇變的孩子，都可能隱藏受虐警訊。

家扶基金會解釋，去年通報創新高，原因有二，一是越來越多人有通報意識，另一個原因則是社會安全網強化了責任通報。

為了讓大眾同理受虐兒創傷，並站出來為受虐兒少發聲，家扶在今天發起「#我看見疼痛你重現笑容」社群挑戰，呼籲民眾以捐款方式撫平受虐兒傷痛，或以社群照片串聯回響，讓更多人關注兒虐議題。

受虐兒 家扶基金會

延伸閱讀

影／黃子佼 孟耿如 伉儷出席家扶基金會公益活動

兒少家暴通報鄰居外人僅3.4% 家扶希望民眾別冷漠

兒保通報創歷史新高 家扶揭拳頭掌摑最常見

不當管教、家內性侵案件多 嘉義家扶組護童者聯盟

相關新聞

醫界抗議防疫獎勵遭砍 陳時中：不是按醫師人數給錢

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長長陳時中三月六日於立法院曾表示，新冠肺炎防疫期間的危險加給，醫師和護理師是每人...

去年兒虐通報數創史上新高 第1名虐兒工具是拳頭

今天是「428兒童保護日」，家扶基金會今指出，據衛福部資料顯示，2019年兒童少年保護通報案件高達7萬3973件，開案人...

影／立委呼籲降民法成年標準 保障年輕人權益

民進黨立委洪申翰、周春米今天上午舉行「下修民法成年十八歲，降低年齡限制主流化」記者會，邀請到多位18歲學生代表，洪申翰表...

一件襯衫／從健身找到人生出口 洪仕晟成男網友迷戀的「國民小男友」

「一件襯衫」專訪健身網紅-Robert Hung 40%洪仕晟，他原本是眾人眼中的「肥宅」，生活沒有目標，直到三年前接觸了健身，讓他找到了對人生的熱情，精壯身材和笑容吸引了一大票男粉絲，甚至被封為「國民小男友」。

影／航空城將召開土徵審議 民團要求與社子島標準一致

桃園航空城預計明天將召開土地徵收審議小組會議，民團今天緊急到內政部前喊話，希望內政部暫停這場簡陋的航空城安置計畫，否則也...

同婚法將滿周年 網問當初吵翻天、如今有發生什麼大事嗎？

同婚專法去年5月24日通過，同性伴侶可以到戶政事務所辦理結婚登記，享和異性戀同等的婚姻平權。如今這項專法將屆滿周年，有網友發問對社會是不是有什麼改變。 網友在PTT發文提問，他說去年的這個時候，同婚

台灣交通問題有解？減少車輛出行的兩項根本性改革

都市的各種交通問題，包括行人與車輛之間、以及各種車輛之間的衝突，主因皆是「車輛數量過多」。都市的交通政策，應擴大為都市規劃的通盤考量，強化交通與土地使用的彼此關聯，使之均衡發展，讓城市中車輛的絕對數量大幅下降，並讓剩下的車輛更有效率地運作。

媒體有立場？語料分析四大報 結果讓你吃驚

「XX媒體根本是政治打手！」「XX媒體立場太偏頗了！」各家媒體每到選舉時刻常被抨擊有特定色彩或立場，但因常奠基於閱聽眾個...

菲移工在台批杜特蒂須遣返？ 外交部：在我國享國民待遇

一名在台菲籍看護日前在臉書批評菲律賓總統杜特蒂，菲國勞工部聲明，已與仲介和雇主協調遣返事宜，在菲國引發爭議及各方抨擊。我...

菲籍看護在台批評杜特蒂 菲律賓政府稱安排遣返

菲律賓勞工部25日聲明，一名在台菲籍看護以「醜陋惡毒」內容批評總統杜特蒂，菲國海外勞工辦公室已與她的仲介和雇主協調遣返事...

台南遭污染農地未受管制 環團批政府瀆職

「台南後壁玉米田應立刻劃設成污染管制區！」時代力量立委陳椒華與看守台灣協會等環團27日舉辦記者會，控訴環保署未對受鉻金屬污染的台南後壁玉米田做徹底的重金屬檢測，並質疑政府機關之間互相推責。環團與政府機關代表更於陳椒華中途離去之後頻交鋒，互斥對方不講理。

離島特輯：不一樣的海、監獄與潛水勝地 沒追會流淚的藍眼淚

位於台灣東南方外海上的蘭嶼，全島面積約 48 平方公里，行政區劃分在台東縣蘭嶼鄉，從台東富岡漁港搭船約2.5小時可以到達，因其獨特的原住民達悟族文化而著名。在達悟族語中，蘭嶼稱作「Pongso no Tao」

熱門新聞

圖表看疫情／全球病例數突破300萬 義、法、西5月將逐步解封

美衛生部長和陳時中通話後 推文這樣說

柯文哲愛將小董傳與副市長祕書不倫 女方：單身才交往

影／「半夜人潮略多是阿飄嗎?」黃偉哲再轟景點警示

牛津疫苗領先全球！猴子實驗成功 首批9月可備妥

譚德塞自認防疫有成 稱聽世衛建議國家表現好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。