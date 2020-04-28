母親節到全聯買康乃馨！超市導入花卉區22品花束99元起

防疫宅在家日子也能美麗又舒心！今年母親節到全聯買康乃馨，應景又方便，全聯福利中心與行政院農委會農糧署合作，加入花卉多元新興銷售通路措施，自4月中旬起陸續於指定門市導入花卉專區，截至4月底將有20間門市販售，今年年底擬展店100間，預期將成為全台最大販售花卉的超市通路，在幫助花農、振興產業的同時，也提供民眾可購買外銷等級花卉的便利性，美化居家生活空間。

近來有不少網友陸續分享「全聯開賣新鮮花束」的新發現！已搶先購買的網友分享心得說：「花品質很好，價錢很便宜」、「幫助花農很棒！疫情影響農產品銷路及價格，請大家多多捧場」，還有網友打趣地說：「回家前買一把送太太，即可安太座！」。